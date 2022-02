Nga Rusia me epsh.

Ushtarët rusë të gatshëm për të pushtuar Ukrainën kanë ‘bombarduar’ gratë në anën tjetër të kufirit me mesazhe në Tinder të martën, sipas The Sun.

Aplikacioni i Dasha Synelnikova u ndez nga ushtarët e quajtur Andrei, Alexander, Gregory, Michail dhe “Black” rreth 20 milje larg, thuhet në raport.

“Unë aktualisht jetoj në Kiev, por ndryshova cilësimet e vendndodhjes në Kharkiv pasi një mik më tha se kishte trupa ruse në të gjithë Tinder-in”, i tha gazetës Synelnikova, një producente videoje 33-vjeçare.

Thuhet se shumë njerëz ‘flirtonin’ me tradhtinë teksa hoqën dorë nga pozicionet e tyre ushtarake ndërsa forcat e mbledhura në veri të Kharkiv përgatiteshin për atë që dukej të ishte një sulm i afërt, raportuan zyrtarë të inteligjencës ushtarake ukrainase.

“Një djalë muskuloz pozoi me pistoletën e tij duke u përpjekur të dukej seksi në shtrat. Një tjetër ishte me veshje të plota luftarake ruse dhe të tjerët thjesht u shfaqën me jelek të ngushtë me vija”, tha Synelnikova për gazetën britanike.

Sipas zyrtarëve të inteligjencës ushtarake ukrainase, shumë ushtarë rusë duke folur me gratë ukrainase në Tinder, kanë lënë pozicionet e tyre ushtarake.

“Nuk më dukej asnjë prej tyre tërheqës dhe nuk do të mendoja kurrë të flija me armikun. Unë automatikisht desha t’i refuzoja, por ishin aq shumë sa u bëra kurioze dhe u futa në një shkëmbim mesazhesh”, vazhdoi gruaja ukrainase.

“Ishte qesharake, por e frikshme në të njëjtën kohë, duke ditur që ata ishin kaq afër”.

Synelnikova shkëmbeu mesazhe me Andrei, 31 vjeç, fotot e të cilit e tregonin atë duke shtrënguar kallashnikovin me pajisje të plota luftarake dhe helmetë, thuhet në raport.

Kur ajo e pyeti nëse ai kishte “plane për ta vizituar”, ushtari e luajti mirë dhe tha se nuk ishte lejuar në vend që nga aneksimi i Krimesë në 2014.

Kur Synelnikova këmbënguli nëse ai ishte ushtar, Andrei ndau një GIF budallaqe të Jim Carrey-t që dukej se ishte një pranim se ajo ishte me të, sipas artikullit.

“Black”, një luftëtar çeçen 33-vjeçar me mjekër, tregoi anën e tij të ndjeshme teksa shfaqte një foto të tij duke përqafuar një kotele së bashku me një selfie duke shtrënguar pistoletën, thuhet në raport.

Aleksandri, 29 vjeç, pozoi në beretën e tij ndërsa Gregory, 25 vjeç, tregonte orën e tij ushtarake, treguan fotot.

Tinder është një aplikacion online takimesh dhe rrjetesh gjeosociale. Përdoruesit “rrëshqasin djathtas” për të pëlqyer ose “rrëshqasin majtas” për të mos pëlqyer profilet e përdoruesve të tjerë, të cilat përfshijnë foton e tyre, një biografi të shkurtër dhe një listë të interesave të tyre./m.j