Kreu i delegacionit të Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Europian, David McAllister tha se nuk do te komentonte publikisht deklaratat e kryeministrit Rama se Shqiperia do te ndryshoje kurs nese ne qershor nuk merr nje date per konferencen e pare nderqeveritare me BE-ne.

Sipas tij, politikanet kane plane B dhe C, por per momentin te gjithe aktoret tha ai jane te fokusuar tek plani A, qe eshte celja e menjehershme e negocitave si me Shqiperine, ashtu dhe me Maqedonine e Veriutl.

Pyetje: Qeveria shqiptare nuk është optimiste që në samitin e qershorit do marrë përgjigje pozitive. A është vetoja bullgare e vetmja pengesë për Shqiperine për të marrë një datë për konferencën e parë ndërqeveritare?

Kreu i delegacionit nga PE, McAllister: Citoj nga rezoluta jonë e Parlamentit për këtë cështje se ka rëndësi. “PE ndjen keqardhje për vonesat në çeljen e negociatave me Shqiperine dhe Maqedonine e Veriut. Theksojmë solidaritetin e plotë me qytetaret e dy vende e konsiderojmë këtë dështim që është një rrezik i vërtetë për politikën e zgjerimit e dëmton dhe reputacionin e BE si një aktor i besueshëm gjeopolitik. Pra PE vijon të bëjë thirrje të ketë fillim të menjëhershëm të negociatave për anëtarësim.

Ne i kemi bërë thirrje këshillit të ruajë besueshmërinë duke çelur negociatat me të dyja vendet si është rekomanduar në vijimësi nga komisioni.

Pra kjo është situata për momentin të shohim çfarë do ndodhë në javët në vijim. Jemi shumë të fokusuar në këtë moment të vazhdojmë te plani A e do jetë vërtet i merituar nese e arrijmë.

Pyetje: Jeni i shqetësuar nga deklaratat e kryeministrit Rama ne Bruksel që nëse s’do marrim përgjigje pozitive Shqipëria do ndryshojë kurs?

McAllister: Ne jemi për momentin tërësisht të angazhuar për përmbushjen e planit A, përndryshe politikanët kanë dhe plane B e C por s’dua të flasim publikisht për planet B e C. Për momentin duam të përmbushet plani A .

g.kosovari