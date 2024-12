Në Shqipëri, çështja e ndalimit të rrjeteve sociale për të miturit është kthyer në një debat të gjerë publik, si një mënyrë për të mbrojtur fëmijët nga rreziqet që sjell përdorimi i platformave sociale. Konsultat publike kanë nisur nëpër shkolla ku për kthimin e kësaj nisme në ligj, mbështetja kryesore duhet të vijë nga prindërit.

Për gazetaren nga Melburni, Florentina Selmani nga Melburni e vuri theksin te nevoja për një mbështetje më të gjerë sociale për të siguruar zbatimin e këtij ligji. Ajo tha se prindërit janë aktorët kryesorë që duhet të përkrahin këtë nismë për të ndihmuar në edukimin e fëmijëve mbi rreziqet që mund të sjellë interneti dhe rrjetet sociale

“Mendoj se mund të gjejë një zbatim edhe në Shqipëri. Ky ligj është jo vetëm i nevojshëm por edhe i domosdoshëm në ditët e sotme duke pasur parasysh problemet që po lindin nga mediat sociale për të miturit dhe fëmijët tanë. Duke pasur parasysh ngjarjet e fundit, ligji do gjejë zbatim të mirë nëse do ketë mbështetjen e popullsisë së gjerë, pasi prindërit duhet të jenë ata që duhet të përkrahin një iniciativë të mirë. Australia do e aplikojë në 2025 mbylljen e rrjeteve sociale, por duhet një verifikim i një dokumenti për të vërtetuar moshën tënde”, u shpreh Selmani në “Mirëmëngjesi Shqipëri” në RTSH.

Nga ana tjetër, psikologia Eriona Hoxha theksoi se ndalimi i rrjeteve sociale për të miturit nuk mund të arrihet pa një plan të madh edukimi dhe sensibilizimi. Sipas saj, në Shqipëri mungon një kulturë ligjore dhe është mjaft e rëndësishme që fillimisht të ketë një sensibilizim qytetar për këto nisma.

“Që ne të zhbëjmë një sjellje do na duhet aq kohë sa na është dashur për ta krijuar këtë sjellje. Është një nevojë e padiskutueshme që duhet bërë mbyllja e disa rrjeteve sociale, pro ka të bëjë edhe për realitetin në Shqipëri se sa jemi të sensibilizuar për të marrë të tilla nisma kur edhe sot kemi shumë problematika të mëdha për të qenë pjesë e mungesës së kulturës së ligjit. Në Australi është punuar për një sensibilizim për të arritur në këtë pikë në kufizimin e rrjeteve sociale nën 16-vjeç. Tek ne duhet të jenë shumë të fortë zërat e qytetarëve në radhë të parë në mënyrë që ligji të gjejë zbatim. Prindërit , mësuesit, psikologët e të tjerë duhet të flasin për këtë gjë dhe duhet të ketë një sensibilizim të me atë që duhet të ndodhë dhe si duhet të ndodh më pas. Nga rrjetet sociale po kalojmë në akte të dhunshme deri në marrje jete dhe unë mendoj se është nevojë mbyllja e tyre për të miturit. Nuk po themi se do të heqim teknologjinë, por të kanalizohemi drejt asaj pjesë që nga rrjetet sociale që na i bëjnë të rinjtë të dobët, të orientohen drejt lundrimit të një interneti të sigurt. Kur prindërit vetë janë të pa përgatitur se çfarë rreziku ka interneti, imagjino se si mund t’i edukojnë të rinjtë me këtë pjesë”, tha ajo, duke theksuar se ndërgjegjësimi është thelbësor për zbatimin e një ligji të tillë.

Debati mbetet i hapur, ndërkohë Shqipëria përballet me sfidën e krijimit të një ekuilibri midis mbrojtjes së të miturve dhe përdorimit të teknologjisë për qëllime edukative dhe komunikimi. Ekspertët paralajmërojnë se ndalimi i mediave sociale për të miturit është i nevojshëm për shkak të rreziqeve që këto platforma po shkaktojnë. Ngjarjet e fundit, përmbajtjet e dhunshme dhe ndikimet negative në shëndetin mendor të adoleshentëve kanë treguar domosdoshmërinë e ndërhyrjes.

Edhe Australia ka planifikuar të mbyllë rrjetet sociale për të miturit që janë nën moshën 16 vjeç në vitin 2025. Ligji detyron gjigantët e teknologjisë Instagram, Facebook, Tiktok etj që të ndalojnë të miturit të futen në këto platforma ose në të kundërt do të përballen me gjoba deri në 32 milionë dollarë. Shteti do të krijoje një databazë të dhënash biometrike dhe të dhënash shtetërore ndërsa llogaritë aktive tashmë duhet të mbyllen.

