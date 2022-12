Në Dibër pas përfundimit të procesit të numërimit, kanë shkuar në balotëzh dy prej kandidatëve me më së shumti vota, Ismail Uka me 365 vota dhe Besnik Alku me 291 vota.

Ndërkohë votat për kandidatët e tjerë në Dibër ndahen si në vijim: Fadil Begu, 268 votsa, Margarita Markja, 96 vota. Balotazhi hyn në fuqi për primaret e bashkisë së Dibrës për shkak se sipas rregullores të miratuar nga Rithemelimi, nëse një prej kandidatëve nuk merr mbi 50% të votave, dy më të votuarit shkrojnë në rivotim. Nga 1600 anëtarë, numri i pjesëmarrësve në votim ka qenë 1029 persona.

Në Bulqizë, fitues është shpallur Defrim Fiku me 453 vota, ndërkohë që kandidati përballë tij, Fatos Hoxha ka arritur të sigurojë 280 vota. Në total numri i votave të pavlefshme ka qenë 11.

/s.f