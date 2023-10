Më herët, Shtëpia e Bardhë konfirmoi se ka “filluar tërheqjen” e forcave të saj nga kufiri me Kosovën dhe se ky është “lajm i mirë”. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare John Kirby megjithatë, edhe pse e pranoi se diçka e tillë do të ndihmojë në uljen e tensioneve, ajo nuk do të çojë në eliminimin e tyre.