Nga Arben Llalla

Prej kohësh deputetët shqiptar po diskutojnë për dekriminalizimin e Institucioneve shtetërore, duke propozuar një paketë ligjesh. Por ende njerëz që janë dënuar dikur për vrasje, terrorizëm apo kontrabandë armësh janë duke konkurruar fuqishëm në zgjedhjet vendore 2023. Njëri nga këta persona i akuzuar për terrorizëm, por i dënuar për kontrabandë armësh është kandidati për kryetar të Bashkisë së Himarës, Fredi Beleri i cili përfaqëson PBDNJ, OMONIA e i mbështetur fuqishëm nga Sali Berisha dhe Ilir Meta.

Emri i Fredi Belerit nuk lidhet shumë në dukje me propagandën e shoqatave greke që promovojnë ekstremizmin për aneksimin jugut të Shqipëri, por ai ka preferuar të jetë nënhije duke drejtuar çdo aktivitet të tyre për të dalë në sipërfaqe në kohën dhe vendin e duhur. Që kur emigroj në Greqi pas vitit 1990, Fredi Beleri vuri kontakte me grupet ekstremiste greke që luftojnë për aneksimin e jugut të Shqipërisë dhe shpalljen e Autonomisë. Ai u lidh me Dhimitri Dhimalezin i cili ishte kryetari i Lidhjes së Bashkuar Himariotase në Greqi, Babis Karathanos me origjinë nga Shqipëria i cili në atë kohë ishte kryetar i organizatës së Rinisë së Vorio Epirit. Karathanos e prezantojë Belerin me Mitropolitin e Konicës, Sebastianon. Në Shkurt të 1994, Fredi Beleri u takua përsëri me Mitropolitin Sebastianon dhe po atë vit qëndroj disa muaj në Qipro pas masakrës së Peshkëpisë.

Masakra e 10 Prillit 1994, nga terroristët grek të MAVI Më 10 Prill 1994, rreth orës 3, pas mesnatës, një skuadër paraushtarake me emri “PIRRO,, që i përkiste organizatës terroriste greke e njohur “Fronti Për Çlirim e Vorio Epirit”- MAVI, e përbërë nga 8 persona, hynë 4 km në territorin e Republikës së Shqipërisë. Kjo skuadër sulmoi godinën ushtarake ku mbetën të vrarë ushtari i shërbimit Arsen Llazar Gjini, 20 vjeç nga Semani i Fieri dhe oficerin Fatmir Sali Shehu, 34 vjeç, nga Tepelena, si dhe plagosën 3 ushtarë të tjerë. Pasi morën peng rreth 120 ushtarë të cilën kur u krye sulmi po flinin, grupi terroristë thërriste: “Këto i keni për Vorio Epirin, ne nuk kemi harruar”. Gjatë largimit skuadra terroriste e MAVI-t, morën me vete 15 automatik të markës kallashnikov, prodhim kinez dhe dy arka me fishek. (Sipas agjentëve që u filtruan në grupin e MAVI-t, pasi dolën nga burgu, u patën thënë se në fillim vranë ushtarin, oficeri duke parë ushtarin e vrarë u mundua të merrte armën që ishte në tavolinën e punës, por u qëllua pas shpine).

Të nesërmen, më 11 Prill, organizata terroriste MAVI, dërgoj një letër në gazetën greke Elefterotipia, ku merrte përsipër sulmin ndaj godinës ushtarake brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Mediat dhe i gjithë aparati shtetëror grek akuzën se janë grek ata që kryen masakrën e 10 Prillit në fshatin Peshkëpi nuk e pranonin, por e quajtën provokim nga ana e Shqipërisë. Më 13.4.1994, gazetarja Kristina Pulidhu botoj një shkrim në gazetën AVJI, ku aktin terroristë ua ngarkojë kapuçonëve parashtetëror të Athinës.

Gazeta greke STOXOS, botoj me krenari foton e 4 pjesëtarëve të MAVI që morën përsipër masakrën e Peshkëpisë.

Më 19 mars 1995, policia greke kufitare afër Delvinaqit ndaloj një veturë dhe një kamion, brenda tyre gjeti 6 kallashnikovë me 878 plumba, dy pistoleta Tokaref, me 42 plumba, një radio, një bajonetë, dylbi, uniforma ushtarake. U arrestuan shtatë persona që gjendeshin brenda dy automjeteve, kryetari i grupit, Jorgos Anastasulis, 34 vjeç, shtetas grek(oficer ushtrie dhe thuhet se ka origjinë nga Himara), Apostolos Karvelas, 26 vjeç, shtetas grek(ish-polic rrugor), Marios Kutula, 25 vjeç, Fredi Beleri, 23-vjeç, (i cili përdor disa emra si Dionisios dhe Foti), Jorgo Kristo 26, vjeç, Jorgo Papa, 30, të gjithë këta janë nga Himara, Harallamb Papa, 21 vjeç, nga Krioneri i Gjinokastër,

Armët e tjera të organizatës MAVI, u gjetën në Mars, 1995 në shtëpinë e Andrea Kokaveshit, mjek, 67 vjeçar, shtetas shqiptar nga Dhërmiu-Himarë. (Familja Kokaveshi është themeluese e MAVI-t më 1941, Athanasios Kokaveshi). Pjesëmarrësit që u akuzuan ishin 7 veta, dy grek dhe 5 minoritar.

Jorgo Anasatasuli, Apostol Karvela, Fredi Beleri, Jorgo Kristo, Marios Kutula, Harallambo Papa dhe Jorgo Papa u akuzuan për kontrabandë armësh, të kapur me 7 kallashnikov më 1995, ndërsa Angjelo Kokaveshi u akuzua për fshehjen e 7 kallashnikovëve të tjerë në shtëpinë e xhaxhait të tij, mjeku Andrea Kokaveshi.

Gjykata e Athinës më 21 Mars 1996, dënojë me 4,5 vjet burg, Jorgo Anastasulin, 3.5 Apostol Karvelën, dhe gjatë shtetasit shqiptar me nga 3 vjet burg. Por gjykata e Apelit e reduktojë dënimin nga 18-20 muaj burg. Pas përfundimit të gjyqit avokati i tyre Filoklis Asimakis, thirri: “RROFTË MAVI, JAP 5 MILION DHRAHMI PËR ORGANIZATËN E RE MAVI”.

Pas përfundimit të gjyqit, kryetari i Lidhjes së Bashkimi i Himariotëve në Greqi, Dhimitri Dhimalezi, e puthi tërë pasion në buzë, Angjelo Kokaveshin. Për Dhimitër Dhimalezi thuhet se ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit grek tradicionalisht. Babi i tij, Anastas Dhimalezi ka qenë agjent i sigurimit grek që në vitet 1940, dhe ka kryer disa misione spiunazhi në Shqipëri gjatë luftës Nacional Çlirimtare dhe pas saj. Pasi sigurimi shqiptar zbuloj se Anastas Dhimalezi ishte spiun grek, më 1946, ai mori me vete kur u arratis për në Greqi djalin e tij, Dhimitrin. Disa vite Dhimitër Dhimalezi u dërgua për spiunazh në Qipro, pasi erdhi në pushtet partia e majtë PASOK më 1984, Dhimitri u tërhoq nga veprimet e spiunazhit. Me ardhjen në pushtet të partisë së djathtë greke të Konstandin Miçotaqit, Demokracia e Re më 1990, Dhimitri u riaktivizua për spiunazh në Shqipëri. Më 1991, themeloj shoqatës Bashkimi i Himariotasve, dhe filloj stërvitjen e paraushtarakëve për akte terroriste në Shqipëri. Gjatë kësaj periudhe Dhimitër Dhimalezi kishte përkrahjen e plotë të Andoni Samaras, që në atë kohë ishte ministër i jashtëm i Greqisë.

Flitet se një bashkëpunim me organizatën MAVI, ka patur deputeti dhe ish-zëvendësministër, Maqis Voridhis, që ka qenë kryetari i partisë Fronti Nacionalist. Por çelësi kryesor për këtë lirimin e tyre thuhet se ishte një deputete dhe ish ministre e partisë së Demokracisë së Re. Gjatë procesit gjyqësor të grupit të MAVI-t dolën të dhëna se Maqi Voridhi është takuar me kryetarin e grupit Jorgo Anastasulin në hotelin Zafolia, në Athinë disa orë pas masakrës së Peshkëpisë. (Nëse janë nisur ora 5 të mëngjesit grupi i MAVI nga Delvinaqi, atëherë i bie të kenë mbërritur në hotel Zafolia rreth orës 12 të drekës).

Fredi Beleri qëndroj 18 muaj në burgun e Koridhallo. Gjatë qëndrimit në burg anëtarët e MAVI, u bënë pishman për atë që kishin bërë dhe të gjithë fajin ja hodhën Jorgos Anastasulis i cili ishte kryetari i grupit. Në periudhën e burgut midis të burgosurve u infiltruan agjent të sigurimit grek dhe të huaj të cilën donin të mësonin të vërtetën e MAVI-t.

Me ligj në dhomat e burgut në Koridhalo qëndronin në çdo dhomë 4 të burgosur. Të akuzuarit e grupit të MAVI i vendosën të pestë në një dhomë në katin e sipërm të burgut. Në burg, kryetari i grupit, Jorgo Anastasuli bënte shoqëri me të burgosurin Vasil Vanalantos i cili njihej si vrasës ordiner. Kjo shoqëri nuk shihej me sy të mirë nga anëtarët e tjerë të grupit të MAVI. Pas disa muajve anëtarët e MAVI-t akuzuan kryetarin e tyre Anastasulin se i kishte futur në kurth për interesat e huaja dhe jo greke për sulmin ndaj godinës ushtarake në Peshkëpi. Një ditë, Apostol Karvelas dhe Mario Kutula, u zunë keq me Anastasulin dhe shoqëria e tyre u prish përgjithnjë.

Pas daljes nga burgu të gjithë ata që u akuzuan si pjesëtarë të MAVI nuk u riorganizuan. MAVI u harrua dhe aktiviteti i saj u ndal, nuk foli më njeri për këtë organizatë të vjetër terroriste. Thuhet se CIA e ndali riaktivizimin e MAVI duke paralizuar çdo qelizë të saj.

Aktivitetet e Fredi Belerit pas burgut

Në 28, Shtator, 2003, Rinia e Partisë Fronti Nacional (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ), që e drejtonte deputeti i sotëm Maqi Voridhis, nderojë me Mirënjohje Himarën me motivacionin për mbajnë gjallë të çështjes kombëtare greke, në këtë aktivitet ishte i ftuar Nderi Fredi Beleri.

Më 5.11.2007, ora 18.00, e Hënë, u mblodhën para ambasadës së Shqipërisë në Athinë përfaqësues të shoqatës, Bashkimit Himariot, të udhëhequr nga Fredi Beleri, Angjelo Kokaveshi dhe nga deputeti i Kuvendit grek të partisë LAOS, Athanasios Plevris, (deri 15 Janar 2015, Athanasios Plevris ishte deputet i partisë Demokrasia e Re e Andonio Samaras. Athanasios është djali i ekstremistit të njohur fashist Kostandin Plevris. E gjithë karriera politike e Athanasios i takon babait të tij i cili ka lidhje të ngushta që në rininë e tij me grupet fashiste greke, të Agimit të Artë, Frontit Nacional, etj). Ata protestuan për ligjin 7501 të 1991, në lidhje me privatizimin e tokave.

Më 18 Janar, 2009, Fredi Beleri mori pjesë në aktivitetin e organizuar nga Revista PATRIA, e cila nderoj me Mirënjohje disa figura ekstremiste greke si: deputetin e LAOS, Makis Voridhis, deputetin LAOS, Athanasios Plevris dhe Fredi Belerin, kryetarin e Bashkimit të Himariotasve.

Fredi Beleri më 19 Janar, 2009, në Athinë mori pjesë në festën e shoqatës Rinia e Vorio Epirit, në këtë shoqata ai ka qenë i anëtarësuar që më 1992.

Në 8 Shkurt, 2009, Fredi Beleri mori pjesë në aktivitetin që organizojë partia ekstremiste greke LAOS e Karaxhaferit, me rastin e 50 vjetorit të Autonomisë së Vorio Epirit, ku mbajti edhe një fjalim provokativë ndaj Shqipërisë

Në Korrik 2011, Fredi Beleri dhe shumë drejtues të organizatave ekstremiste greke u takuan në Janinë 5 ditë në Seminarit e Epiriotasve të Botës. Atje ishin shumë figura ekstremiste greke si greko-amerikani Nikolla Geixh, Babis Karathanos, etj.

Fredi Beleri para disa kohëve i deklarojë për gazetën greke I APOKSI, Koço Kokdhima dëshiron të na përzërë nga Himara. Kjo është një akuzë e rëndë për deputetin shqiptar të zonës së Himarës.

Fredi Beleri i dënuar me 3 vjet burg për dhunimin e simboleve shqiptare

Gjykata e Vlorës me numër 224/24.9. 2004 dhe me numër 302/26.12.2006, dënojë në mungesë me 3 vjet burg, Fredi Beleri, Agjelo Kokaveshi, Koço Llazari, Vangjel Kolila dhe Sofika Rapo, të cilët në zgjedhjet vendore të 12 Tetori 2003, dhunuan simbolet shtetërore shqiptare.