Vijon të dalin detaje të reja lidhur me masakrën e 11 tetorit të vitit 2018, ku mbetën të vdekur Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha por shpëtoi shënjestra, Xhulio Shkurti, nipi i Aldo Bares, kreu i bandës së Lushnjes. Në këtë atentat u plagosën Marjus Xhepexhiu dhe Bujar Turku. Lidhur me këtë ngjarje u akuzuan Laert Haxhiut, Orges Bilbilit dhe Anterio Kaloshit. Këto dy të fundit ranë në pranga, ndërsa Laert Haxhiu vijon të jetë në kërkim që nga ajo ditë.

Anterio Kaloshi u arrestua në 13 gusht, pasi bashkë me të tjerë qëlluan me kallashnikov drejt Hotel Volorekës në Pogradec në datë 8 gusht, ku Kaloshi kishte rolin e ekzekutorit, ndërkohë Orges Bilbili u kap në 10 prill në zonën e Xhamllikut në Tiranë, i cili u plagos nga polici pasi tentoi të largohej.

Ndërkohë sot para GJKKO, babai i Laert Haxhiut, ka hedhur poshtë akuzat e ngritura nga Prokuroria e SPAK Dolorez Musabelli, duke pretenduar se kjo e fundit po bën presione. Ai thekson se djali i tij nuk ka lidhje me ngjarjen pasi ka qenë jashtë vendit në momentin kur është kryer vrasja.

“Nga prokuroria këtu, i ka ngritur akuza në mënyrë të padrejtë. Që nga programi që brenda 15 ditësh nuk merren parasysh zhvillimi i dosjes. Ne na bën me faj sikur kemi bërë vrasje. Djali im ndodhet në arrati. Nuk kemi mundësi të gjejmë drejtësi këtu. Prokurorja merr urdhra dhe thotë nuk keni ju të drejta. Ne kërkojmë vetëm drejtësi. E drejta jonë duhet të zbardhet me dëshmitë dhe me të gjitha procedurat që janë ngritur akuzat.” tha babai i Laert Haxhiut.

Ndërkohë ai ka theksuar se djali i tij e ka menduar të dorëzohet, por një gjë të tillë nuk e bën për shkak se ka frikë sipas tij nga drejtësia e korruptuar.

“Djali im kujt do t’i dorëzohet. Kësaj drejtësie të korruptuar. Djali im nuk ka lidhje me ngjarjen. Të shikohen të dhënat. Ai ka qenë jashtë vendit”

“Me dy personat nuk ka pasur asnjë konflikt, këtu ka filluar një proces me hipoteza dhe jo ngjarje akutale, që djali im të jetë me figurë. Të shikohet sistemi TIMS, ka kamerat e vendit të ngjarjes, janë dëshmitarët. Dëshmitarët kanë ndryshuar tre herë versionin. Atyre duhet tu merret deklarat e parë.”

“Prokurori e shqyrtoi për 15 ditë dhe e çoi në Gjykatë. Kjo prokurori dhe kjo akuzë, kërkon që ne të na çojnë në vëlla vrasje të zhdukemi si njerëz. Pyesni prokuroren.”

“Ne kemi konflikt tani me familjen se rëndon akuza në kurrizin tonë. Kam kërkuar të komunikoj me familjarët e viktimave. Nuk pranojnë, se na është ngritur akuzë me të padrejtë. Nuk ruhem se unë nuk kam bërë asgjë. Ka bërë presion Prokuroria në sallë të gjyqit. Prokurorja është Doloreza Musabelliu. Ajo del hapur dhe kërcënon.”

