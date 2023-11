“UNHCR, Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, nuk është palë apo e përfshirë në marrëveshjen Itali-Shqipëri, e cila u njoftua të hënën. UNHCR-ja nuk ishte informuar apo konsultuar për përmbajtjen e marrëveshjes apo detajet e saj. Aktualisht po kërkojmë informacione të mëtejshme nga autoritetet përkatëse.

Qëndrimi i kahershëm i UNHCR-s ëLidhja është e jashtme është se kthimet ose transferimet në vende të treta të sigurta mund të konsiderohen të përshtatshme vetëm nëse përmbushen disa standarde – në veçanti, që ato vende të respektojnë plotësisht të drejtat që rrjedhin nga Konventa e Refugjatëve dhe detyrimet e të drejtave të njeriut, dhe nëse marrëveshja ndihmon në ndarjen e përgjegjësisë për refugjatët në mënyrë të barabartë midis kombeve, në vend që ta zhvendosin atë.

Sipas ligjit ndërkombëtar për refugjatët, përgjegjësia kryesore për vlerësimin e kërkesave për azil dhe dhënien e mbrojtjes ndërkombëtare i takon shtetit në të cilin një azilkërkues arrin, qoftë në kufijtë tokësorë apo në det, dhe e kërkon atë mbrojtje. Ky detyrim mbetet i pandryshuar nga transferimi i azilkërkuesve apo përpunimi jashtëterritorial. Ndërsa marrëveshjet e transferimit ligjor për bashkëpunimin për azilin mund të bëhen ndërmjet shteteve, masa të tilla duhet të sigurojnë dhe përmirësojnë mbrojtjen e refugjatëve.

UNHCR vazhdimisht ka bërë thirrje për veprim për të trajtuar situatën në Mesdhe dhe për të garantuar solidaritet, veçanërisht me shtetet më të prekura. UNHCR njeh sfidat e paraqitura nga rritja e lëvizjeve të përziera dhe është e gatshme të punojë me shtetet për masa të ligjshme për t’iu përgjigjur në mënyrë më efektive ardhjeve, bazuar në ndarjen e përgjegjësive dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare, në frymën e bashkëpunimit ndërkombëtar, me masa mbrojtëse dhe garanci adekuate. për të garantuar respektimin e të drejtave.

UNHCR po kërkon të diskutojë më tej detajet me qeverinë italiane dhe atë shqiptare për të kuptuar më mirë implikimet për refugjatët dhe njerëzit e tjerë që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare”.