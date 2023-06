Analisti Skënder Minxhozi i ftuar në “Newsline” me Viol Xhafaj ka folur në lidhje me deklaratën e ditës së sotme të kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama, i cili tha se pa lirimin e 3 policivë të arrestuar marrëdhëniet mes dy vendeve do të jetë në pikën zero.

Minxhozi tha se Rama e lexon drejt faktorin humanitar, që dominon faktorët e tjerë brenda kësaj krize.

“E shoh si një adaptim të politikes së jashtme të Shqipërisë në idhje me konfliktin Kosovë-Serbi, në funksionin të rrethanave të krijuara pas arrestimit të policëve.

Për çështjen e 3 policëve nuk ka mbetur vend pa reaguar.Rama e lexon drejt në këtë rast faktorin humanitar që dominon faktorët të tjerë Brenda kësaj krize.

E sheh lirimin e policëve që nuk po rrezikonin asgjë, si një parakusht që të tentohet normalizimin e situatës në veri” tha ai.

Sa i përket faktit që Rama bëri fajtor edhe kryeministrin e Kosovës edhe presidentin e Serbisë për këtë situatë, Minxhozi tha se padyshim që Kurti është përgjegjës për kolapsin me Serbinë.

“Natyrisht një lexim më të gjerë, përtej policëve, situata në veri ka ardhur edhe për shkak të Kurtit. Instalimi i kryetarëve me insistim nga Kurti edhe pse u paralajmërua nga ndërkombëtarët, e bën atë përgjegjës në një pjesë të konsiderueshme për kolapsin aktual në veri.

Një veprim që nuk merr parasysh pasojat. Sot Kurti po akuzohet se po përpiqet të fitojë kredite politike brenda në Kosovë, ta mbajë opozitën larg shifrave të fitores, të sugjestionojë publikon kosovar me gjuhë populiste, por kjo nuk të çon askund nëse e bën me koston e dëmeve të gjithë garantëve të sigurisë” shtoi ai.

Kryeministri Rama përmendi edhe Ballkanin e Hapur dhe mundësinë për mosbashkëpunim, e për këtë analisti tha se Rama deri ka ashpërsuar anën verbale, teksa përpiqet të jetë i ekuilibruar.

“Rama është në një pozicion të konsoliduar të një politikani të rëndësishëm në planin rajonal, por që ka vendosur të mbajë një qëndrim ndërmjetës. Të mos hedhë në erë urat me serbët dhe të mbajë një kanal me Vucic.

Rama ka ashpërsuar anën verbale, ka ashpërsuar fjalën për momentin. Rama po mundohet të luajnë edhe në funksionin të atij drafti të dorëzuar.

Po përpiqet të jetë një faktor që të lehtësojë zgjidhjen, por duke qenë koshient se kur merren njerëz me uniforma peng nuk mund të ketë marrëdhënie” u shpreh Minxhozi./m.j