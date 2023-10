Marrëdhënia Rama-Kurti ishte në qendër të diskutimeve në emisionin “Opinion” këtë të enjte. Gazetarja Mirela Milori tha se dy kryeministrat nuk shkojnë me njëri tjetrin dhe kjo dihej që kur erdhi në pushtet Albin Kurti.

Sipas saj ata kanë filozofi të ndryshme dhe askush nuk duhet të presë që të jenë shokë të ngushtë. Megjithatë, sipas gazetares Milori, Rama me sa ka pasur në dorë e ka mbështetur Kosovën. Këtu renditi rezolutën për të hetuar raportin e Dick Marty-t dhe takimet e rëndësishme që ka folur për Kosovën në OKB.

Sa i përket sjelljes së dy kryeministrave, Milori u shpreh se “janë dy shqiptarë alfa që presin pse s’më erdhi dhe pse nuk i shkoi”.

“Dy personalitetet si dy njerëz juridikë, fizikë nuk shkojnë me njëri-tjetrin. Kjo dihej që kur erdhi Kurti. Nuk shkojnë, kanë filozofi të ndryshme. Pra nuk mund të presim që të jenë shokë të ngushtë apo të mos flasin fare dhe kush ia la ‘seen’ njëri-tjetrit në telefon. Këto janë biseda kafeneje, biles edhe kanë dalë nga moda.

Si kryeministër i Shqipërisë pavarësisht se çfarë ka Rama këtu tek ne në pikëpamje lokale hajde bëjmë një emision për buxhetin dhe flas unë për Ramën se çfarë bën. Për Kosovën ai është një kryeministër i Republikës së Shqipërisë që sa ka pasur në dorë e ka mbështetur. Rezolutën për të hetuar sërish raportin e Dick Marty-t dhe që bëri gurgule në Komisionin Europian një orë të tërë, e bëri kryeministri Edi Rama.

Për ulësen e Kosovës në OKB, sa ka pasur mundësi në çdo samit, në çdo takim ndërkombëtar, në çdo takim bilateral të rëndësisë së veçantë ka folur Edi Rama. Në qoftë se ne do mbetemi tek mbrojtja folklorike e situatës që meqenëse kemi Kosovën ne si shqiptarë tani me epos kreshnikësh kjo nuk është politikë dhe kjo nuk është diplomaci. Kjo është hajde të flasim ne me njëri-tjetrin, por atje ku duhet, Edi Rama e ka bërë atë që duhet për Republikën e Kosovës.

Do mbajë anën e ndërkombëtarëve sepse nuk mund të presim ne që kryeministri i Republikës së Shqipërisë të dalë dhe t’i thotë Francës, Gjermanisë, BE-së, në mënyrë, nuk e di se çfarë presin, të ndërpresim ndoshta dhe marrëdhëniet ne se pse po silleni ju keq këtu. Ka pasur një qëndrim, ka anuluar një takim sepse nuk është dakord për këmbënguljen e Albin Kurtit për Zajednicën. Personalisht jam me Albin Kurtin në këtë pikë, por kuptoj Kryeministrin e Shqipërisë. Pra Kryeministri i Shqipërisë po bën Kryeministrin e Shqipërisë. Kryeministri i Kosovës do bëjë kryeministrin e Kosovës. Në çfarëdolloj forumi që ka qenë kryeministri i Shqipërisë i ka dhënë zë Kosovës dhe mosmarrëveshjet e tyre, se janë të idhnuar apo jo me njëri-tjetrin, se njëri thotë të anuloj takimin, tjetrin thotë kur merr dhe ti ka ansambli i Gjakovës koncert dhe unë e kam në axhendë s’të pres fare, për mua këto janë problemet e dy vëllezërve shqiptarë, historikisht, ne e njohim historinë tonë. Janë dy shqiptarë alfa që presin pse s’më erdhi dhe pse nuk i shkoi. E rëndësishme është që për çështjen kombëtare unë mendoj që Rama jo që nuk është problem, por mendoj që Rama di të ruajë disa ekuilibra të caktuara”, tha Milori.

