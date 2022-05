Fitimet përsa i përket aspektit monetar të finales së ndeshjes së Ligës së Konferencës, do të jenë marrmendese për disa lloje biznesesh kryesisht në Tiranë.

Kjo ndeshjë me siguri do të shënojë një ditë fitimprurëse, pasi fizimet e biznesve përkthehen në të ardhura për Buxhetin e shtetit shqiptar.

Është parashikuar se fitimi në ekonomi do të jetë rreth 150 milionë euro. Por si do te perdoren dhe kujt do t’i shkojnë këto para?

Një kategori biznesesh private do të përfitojnë shuma marramendëse nga ky event dhe këtu përfshihen pronarët e hoteleve dhe vendeve të tjera akomoduese. Një pjesë tjetër do i shkojë atyre që kanë shitur biletat me çmime marramendëse në të zezë. Reklamat në ambientet e hapura do të jenë të larta, fitime që i shkojnë kryesisht bashkisë dhe kontraktorit privat.

Një tjetër kategori biznesesh është ajo e konsumit të produkteve dhe shërbimeve (supermarketet, marketet, shitësit ambulantë), këtu përfshihen edhe kompanitë prodhuese të birrës. Pronarët e lokaleve të cilën do e shesin atë me çmime tejet më të larta se normalja duke u siguruar tifozëve edhe organizime të jashtme për eventin.

/e.d