Mandati i Sorina Kotit? Deputetja e “Foltores” përftoi qindra mijëra lekë nga prokurimet publike?!

Deputetja e Partisë Demokratike e dalë nga zgjedhjet e 25 prillit, Sorina Koti ishte për herë të parë sot në selinë blu si pjesë e Komisionit të Përkohshëm të Rithemelimit bashkë me deputetët Flamur Noka, Luçiano Boçi, Edmond Spaho, Tritan Shehu dhe Luan Baçi.

Prania surprizë e saj në “Foltoren” e Korçës ishte edhe dalja e saj e parë ku shprehu mbështetjen ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha dhe më pas edhe me pjesëmarrjen në Kuvendin e 11 dhjetorit.

Por me fillimin e mandatit të saj në shtator të këtij viti as Koti me profesion pedagoge pranë Universitetit të Korçës nuk i ka shpëtuar shkeljeve dhe përfitimeve të ndaluara me marrjen e detyrës së deputetit.

Sipas të dhënave të siguruara nga “BalkanËeb” rezulton se shoqëria KOTTI shpk, në pronesi 100% të babait, Vangjush Koti, për periudhën 2013 – 2022, ka përfituar 287 procedura prokurimi, me vlere 17.582.446 leke ose 144.118 euro, nderkohë, për të njëjtën periudhë nga Thesari ka përfituar 471 transaksione, me vlerë 29.938.055 lekë ose 245.394 euro.