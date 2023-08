Nëna e Miley Cyrus, Tish Cyrus u martua me Dominic Purcell para miqve dhe familjes, katër muaj pasi shpallën fejesën e tyre.

Menaxherja 56-vjeçare bëri publike lidhjen e saj me aktorin 53-vjeçar të “Prison Break” në nëntor 2022. Të shtunën, më 19 gusht, ata shkëmbyen betimet në një dasmë të vogël buzë pishinës në një vend në Malibu, Kaliforni.

Tis Cyrus kishte pranë saj vajzën e saj Miley si dëshmitare nderi. Pjesë e ceremonisë martesore duket se kanë qenë edhe djali i saj, Trace, dhe vajza Brandi. Shoqërueset ishin veshur të gjitha blu dhe këngëtarja zgjodhi një fustan me një sup.

Dasma vjen më shumë se një vit pasi Tice paraqiti kërkesën për divorc nga këngëtari i country, Billy Ray Cyrus. Ata ishin të martuar për gati 30 vjet.

Miley Cyrus is Maid of Honor at Mom Tish Cyrus’ Wedding to Dominic Purcell. ‍♀️ pic.twitter.com/1aQc9CIH8H

— Miley Cyrus News (@MileysCyrusNews) August 20, 2023