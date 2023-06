Manchester City shpallet fituese e Champions League per here te pare ne historine mbi 100 vjecare te klubit anglez. Nje trofe i ndjekur qe kur sheiket moret ne dorezim klubin dhe qe kur Guardiola mori stolin. Nje kimere qe ka qene e paprekshme por qe me ne fund e kane prekur.

Eshte skuadra e 23-te tashme triumfuese ne kete kompeticion. Nje finale qe ploteson keshtu Tripleten e pare historike angleze dhe te Manchester City pas Premier dhe FA CUP.

Gjithashtu, bie miti i qytetit te Milanos qe deri me sot ishte qyteti i vetem me skuadra fituese te Champions League. Tashme edhe Manchester behet qytet me dy skuadra qe e kane fituar kete trofe kaq prestigjoz. Interi dorezohet pas 90 minutash te dyluftuara dhe ku skuadra e Inzaghit ka qene edhe e pafat ne disa raste,

Pas nje pjese te pare te mbyllur taktikisht dhe me demtimin e Kevin De Bruyne, ne pjesen e dyte kemi pare nje finale te Champions League me te hapur dhe ka qene serish Manchester City me kerkues por shansin e pare te arte e ka pasur skuadra e Inzaghit qe me nje gabim te Akanji i ka dhuruar Lautaros shansin e arte por Ederson ka bllokuar.

Me pas, Manchester City ne nje dalje te rrufeshme ka gjetur golin e avantazhit me Rodri, qe ka perfituar nga nje top i kthyer nga mbrojtje dhe ne hyrje te zones ka leshuar nje te djathte te bukur dhe te forte qe eshte stampuar ne rrjete.

Goli i Manchester City ka ndezur Interin qe ka reaguar dhe e ka bere me Di Marco qe me koke ka goditur parabole por topi eshte ndalur ne traverse. I kthyer serish te mbrojtesi, qe ka provuar serish por ne rrugen e tij ka gjetur kembet e Lukakut qe ka ndaluar golin e mundshem te barazimit 1-1.

Foden ka pasur shansin qe te shenoje golin e dyte por pasi ka dribluar thuajse gjithe mbrojtjen zikalter, ka goditur keq perpara Onana qe ka bllokuar. Nderkohe, shansin e arte e pati edhe Lukaku i cili nga dy hapa larg porte, ka gjetur nje Ederson fantastik qe e ka neutralizuar.

