“Mafia shqiptare po fiton luftën me krimin e organizuar”. Kështu shkruan media greke “To Vima”, në një artikull të saj për aktivitetin e organizatave kriminale që drejtohen nëpër burgje, ndërsa ndalet edhe në vrasjen e fundit të dy shqiptarëve në Nea Smyrni.

“Sipas zyrtarëve të lartë të policisë greke përgjegjëse janë pesë bandat shqiptare që dyshohet se janë shkatërruar nëpër burgje në Greqinë Qendrore dhe Jugore, për sulmet e përgjakshme që po ndodhin muajt e fundit në Athinë. Në disa prej këtyre bandave ka raportime se janë përfshirë edhe oficerë policie”, shkruan gazeta “To Vima”.

“Vrasja e dyfishtë e dy shqiptarëve, pak ditë më parë, brenda një lokali plot me njerëz është një shembull i ri i qartë i rritjes, zgjerimit dhe demonstrimit të fuqisë së mafies shqiptare në vendin tonë”, vijon shkrimin media greke.

Më tej në artikull thuhet se ka prova të qarta se shumë nga sulmet kriminale vijnë nga kriminelët shqiptarë – shumica e të cilëve mbeten të burgosur – të cilët ishin të lidhur me një bandë të madhe shqiptare qendrore që vepronte nga 2004-2008 në qendër të Athinës dhe gjetkë dhe ishte përgjegjës për 11 vrasje.

“Policia ka gjetur “video” të mafiozëve shqiptarë në Athinë duke demonstruar kallashnikovë, përplasje me policët, ndërsa disa prej tyre shfaqen si truproja të këngëtarëve të rinj të huaj të muzikës. Madje në një nga këto “videoklipe” ata kërcënojnë policët duke thënë se “e dinë se ku jetojnë””, shkruan media greke në artikullin e saj.

Ky përshkallëzim i aktivitetit të mafies shqiptare në Greqi, shkruan To Vima- është shënuar në të njëjtën kohë që janë hartuar raportet e Europolit.

Sipas tyre, janë aktive 15 organizata kriminale qendrore të vendit fqinj dhe “degët” e tyre, të cilat kanë lidhje me trafikun e kokainës me Ndrangheta dhe Kamorrën në Itali dhe me rrjete kriminale në Kolumbi, Marok, Santo Domingo, Spanjë dhe gjetkë. Përveç kësaj, në trafikun e heroinës ata kanë kontakte me mafian italiane të Pulias.

Media greke bën edhe një përmbledhje të të gjitha vrasjeve kriminale që kanë ndodhur në shtetin helen, ndërsa teksa i referohet të dhënave të policisë thotë se janë rreth 2500 anëtarë të grupeve kriminale.

“300 milionë euro nga të ardhurat e veprës penale, vetëm nga rastet e hetuara nga policia. 10-15% e aktivitetit kriminal lidhet me veprimtarinë e bandave shqiptare. Importet masive të kokainës në Greqi, që kalojnë 10-15 tonë në vit, kapin vlerën e më shumë se 500.000.000 euro. 26% është përfshirja e bandave shqiptare në trafikun e heroinës, dhe 31% në trafikun e hashashit”, shkruan media greke.

/e.d