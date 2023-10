Kreu i qeverisë, Edi Rama ka nderuar Presidentit francez Emmanuel Macron në Pallatin e Bigradave. Gjatë fjalës së tij ai u shpreh ndër të tjera se marrëdhëniet mes dy vendeve janë të unifikuara prej vitesh, por edhe më shumë që pas ardhjes së turistëve francezë në Shqipëri.

Nga ana tjetër Presidenti Macron tha se është kënaqësi që t’i përgjigjet ftesës për këtë vizitë, edhe pse në një moment shumë kritik për Francën, pas një sulmi terrorist, si dhe situatës së tensionuar në Europë.

“Gjendem këtu para jush ndërkohë që Franca u prek nga një sulm terrorist javën e kaluar, preku një profesor të frengjishtes, barbaria goditi përsëri duke sulmuar ata që mësojnë këtë gjuhë, që prej shekujsh shpërndan vlera, ndriçim, shpresë dhe juve e përmendët plotësisht këtu.

Gjendem këtu para jush ku para disa minutash, Brukseli u godit nga një atentat terrorist, që i mori jetën dy evropianëve. Evropa jonë është e tronditur, kjo tregon evidecën e asaj që ju jeni, evoprianë, me zemër, me kulturë për të ardhmen.

Vizita e parë dypalësh e një presidenti francez në Shqipëri. Është lumturi e madhe t’i përgjigjem ftesës tënde i dashur Edi. Miqësia mes dy popujve tanë është shekullore, ju e përmendet”, tha ai.

“Në historinë e saj të gjatë, Shqipëria ka parë të kalojnë në truallin e saj dhe të përzihen me tallazet e saj turma të panumërta francezësh të njohur dhe më pak të njohur. Në kohët e largëta dhe më pak të gëzuara ishin normadët, në kohët më të hershme dhe më pak të gëzuara turistët, nga sundimi i të cilëve për peizazhet tona dhe kulturën tonë, brigjet tona, vetëm sa ka filluar. Më shumë se 80 mijë vetë, këtë vit. Gjë që na motivon të vazhdojmë përpjekjen e përbashkët për të afruar dy vendet tona duke bërë shkëmbime.

Gjithashtu kemi një lidhje akoma më të fortë përmes fluturimeve direkt mes Francës dhe Shqipërisë. Ndoshta Shqipëria ka pasur francezë të interesuar që ta njihnin, megjithatë ajo deri më sot nuk e ka pritur kurrë Francën. Sigurisht që një prani si ajo e Francës nuk mund të finalizohet vetëm me vizita zyrtare. Ajo merr gjithë kuptimin e saj, vetëm kur kryetari i shtetit që e mishëron jashtë dhe jep impulsin e lë në të njëjtën kohë gjurmën.

Në fakt, mjafton të shohim agjendën e kësaj vizite për të kuptuar marrëdhëniet tona në fusha si ekonomia, fushën e arteve vizuale, kinemasë apo artit bashkëkohor. Duke ju pritur sot zoti president, Shqipëria pret Francën me krenari, me shpresë dhe me kënaqësi. Kjo është një lidhje e thellë që ka rrënjët e veta në histori”, tha ndër të tjera Rama.

/a.r