Presidenti i Bjellorusisë, Aleksandër Lukashenko thotë se pret të diskutojë me homologun e tij rus Vladimir Putin në ditët në vijim për vendosjen e mundshme të sistemeve mbrojtëse “Iskander” dhe S-400 në Bjellorusi.

“[Të enjten ose të premten] ne do të flasim me Presidentin e Rusisë se si të forcohemi këtu në drejtimin perëndimor,” i tha Lukashenko agjencisë shtetërore të lajmeve Belta të enjten.

“Sot u konsultuam me ushtrinë dhe shohim se do të ishte e dëshirueshme që të vendoseshin Iskanders [sistemet raketore] atje dhe të vendoseshin një ose dy batalione me S-400 diku, në mënyrë që të mund të monitorojmë situatën deri në Berlin.” tha Lukashenko.

“Tani pengesa më e fuqishme do të ishte pajisjet: Iskanderët dhe S-400 Triumphs. Mund t’ia dalim pa to, por do të ishte mirë”, shtoi Lukashenko.

Bjellorusia dhe Rusia kanë lidhje të ngushta ushtarake dhe trupat ruse janë vendosur së fundi në Bjellorusi për stërvitje të gjera ushtarake. Të enjten, CNN dëshmoi — përmes një videoje të drejtpërdrejtë –trupat në majë të një kolone automjetesh ushtarake që hynin në Ukrainë nga një vendkalim kufitar me Bjellorusinë.

/b.h