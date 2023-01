Luiz Ejlli dhe Kiara Tito bisedojnë herë pas here natën vonë, ku nuk mungojnë as komentet për raportin që kanë krijuar ata brenda shtëpisë së “Big Brother VIP2”.

Mbrëmë këngëtari i thotë se “ka frikë se duke e ditur se sa shumë ndjen ai për të, ajo do ta përdorë atë shumë bukur, jo në mënyrë shfrytëzuese”.

Menjëherë reagon moderatorja, e cila thotë “nuk je as i pari dhe as i fundit”. Këto fjalë duket se nuk i pëlqyen këngëtarit, pasi i ndryshoi edhe mimika e fytyrës.

Por Kiara i thotë se e tha gabimisht, u shpreh gabim. Ajo shtoi se nëse do e thoshte Luizi, do e merrte me sportivitet.

Pjesë nga biseda:

Luizi: Unë kam frikë këtë, se duke e ditur se sa ndjej për ty e sa të dua, ti ke për ta përdorur këtë në mënyrë shumë të bukur. Jo në mënyrë shfrytëzuese

Kiara: Nuk je as i pari e as i fundit që… As i pari domethënë që bën, nuk ka lidhje. Se krah vetes gjithmonë kam dashur njerëz që bëjnë për mua

Luizi: S’je as i pari as i fundit, shumë e bukur kjo

Kiara: I fundit domethënë…

Luizi: Në ça sensi

Kiara: Nuk është hera e parë që dikush bën shumë për mua, kështu që është normale, nuk të shfrytëzoj. Nuk ka lidhje, e vlerësoj madje. Hë u mërzite tani?

Luizi: Jo

Kiara: U pre fare. Pse mërzitesh direkt si bebe, si çun i vogël 2 vjeç

Luizi: Ja këtë desha me thënë, se duke e ditur se sa të dua, ia fut një përkëdhelje, i bën gjitha me mua, edhe thua ‘kaloi, e harroi’.

Kiara: Ti je kampion në ngelje hatri. Njeri që të ngel qejfi në çdo moment

Luizi: Nuk duhet?

Kiara: Nuk duhet në çdo moment se bëhesh i lodhshëm.

Luizi: S’duhet me të thënë unë ‘O Kiarë nuk je as e para as e fundit’/m.j