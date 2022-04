Rusia ka paralajmëruar Finlandën dhe Suedinë kundër anëtarësimit në NATO, duke argumentuar se lëvizja nuk do të sillte stabilitet në Evropë.

Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov u tha gazetarëve se “aleanca mbetet një mjet i orientuar drejt konfrontimit”.

Kjo vjen pasi zyrtarët e mbrojtjes amerikane thanë se pushtimi i Ukrainës nga Moska ka qenë një “gafë masive strategjike” që ka të ngjarë të sjellë zgjerimin e NATO-s.

Zyrtarët e SHBA presin që fqinjët nordikë të konkurrojnë për anëtarësim në aleancë, potencialisht që në qershor, shkruan Abcnews.al

Uashingtoni besohet të mbështesë nismën që do të bënte që aleanca perëndimore të rritet në 32 anëtarë. Zyrtarët e Departamentit të Shtetit të SHBA thanë javën e kaluar se ishin zhvilluar diskutime midis liderëve të NATO-s dhe ministrave të jashtëm nga Helsinki dhe Stokholm.

Përpara se të fillonte pushtimin e saj, Rusia kërkoi që aleanca të pranonte të ndalonte çdo zgjerim të ardhshëm, por lufta ka çuar në vendosjen e më shumë trupave të NATO-s në krahun e saj lindor dhe një rritje të mbështetjes publike për anëtarësimin suedez dhe finlandez.

Deputetët finlandezë pritet të marrin një raport sigurie nga zyrtarët e inteligjencës këtë javë dhe kryeministrja Sanna Marin tha se pret që qeveria e saj “do t’i japë fund diskutimit përpara mesit të verës” nëse do të bëjë një aplikim për anëtarësim.

Finlanda ndan një kufi 1,340 km (830 milje) të gjatë me Rusinë dhe është tronditur nga pushtimi rus i Ukrainës.

Por Moska ka qenë e qartë se kundërshton çdo zgjerim të mundshëm të aleancës. Peskov paralajmëroi se blloku “nuk është ai lloj aleance që garanton paqen dhe stabilitetin dhe zgjerimi i mëtejshëm i tij nuk do të sjellë siguri shtesë në kontinentin evropian”.

Javën e kaluar, Peskov tha se Rusia do të duhet të “ribalancojë situatën” me masat e veta nëse Suedia dhe Finlanda do t’i bashkohen NATO-s.

Dhe në shkurt Maria Zakharova, zëdhënësja e ministrisë së jashtme të Rusisë, paralajmëroi për “pasoja ushtarake dhe politike” nëse vendet i bashkohen bllokut.

Pavarësisht kërcënimeve, të dy vendet kanë shtyrë përpara me ofertat e tyre dhe kanë rritur shpenzimet e mbrojtjes.

Të hënën, udhëheqësit e ushtrisë në Helsinki njoftuan një plan të ri për të ndarë 14 milionë euro (10.88 milionë £) për blerjen e dronëve për ushtrinë finlandeze.

Dhe muajin e kaluar zyrtarët suedezë thanë se do të rrisnin shpenzimet e mbrojtjes me 3 miliardë krona (317 milion dollarë; 243 milion £) në 2022.

/b.h