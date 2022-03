Teksa lufta e Ruisë në Ukrainë po vazhdon, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg deklaroi se nuk ka gjasa që të ketë një përplasje të armatosur midis Rusisë dhe Aleancës së Atlantikut të Veriut.

Stoltenberg vlerësoi shfaqjen e unitetit të vendeve të NATO-s për reduktimin e rrezikut të një lufte në shkallë të gjerë. Megjithatë, ai tha se situatë në Ukrainë është “e paparashikueshme” dhe se NATO është përballur me një realitet të ri dhe duhet të përgatitet në një afat të gjatë.

Kur u pyet në lidhje me raportet se Rusia nuk po tërhiqet nga lufta Stoltenberg u përgjigj se kjo është e saktë dhe se “rusët nuk janë të gatshëm, por ne supozojmë se nëse ka nevojë, ata do të jetë në gjendje të komunikojë me ne.”

Sekretari i Përgjithshëm, i cili duhej të bëhej shefi i Bankës Qendrore të Norvegjisë këtë vit, tani do të qëndrojë si kreu i NATO-s duke pasur parasysh situatën në Ukrainë.

“Ndihem i privilegjuar për të tretën herë, në fakt, të zgjas mandatin tim.”

Kur u pyet nëse puna në NATO ishte më e rëndësishme se puna në Bankën Qendrore të Norvegjisë, Stoltenberg u përgjigj: “Unë e ndjej se është më e rëndësishme”, duke shtuar se nëse mund të bëj diçka për të ndaluar këtë konflikt të përshkallëzohet në një luftë të plotë mes Rusisë dhe NATO-s, “unë mendoj se është një detyrë jashtëzakonisht domethënëse për t’u bërë”.

