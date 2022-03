Një projekt-rezolutë e propozuar nga Rusia për situatën humanitare në Ukrainë nuk u miratua në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të mërkurën në mbrëmje.

Dy vende votuan pro, zero vende votuan kundër dhe 13 vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara, abstenuan nga votimi. Për miratimin e rezolutës kërkoheshin nëntë vota pro.

Ambasadorja e SHBA në Kombet e Bashkuara Linda Thomas-Greenfield foli përpara votimit, duke deklaruar se Rusia po përpiqej edhe një herë të përdorë Këshillin e Sigurimit për të “siguruar mbulesë për veprimet e saj brutale”.

“Është vërtet e pandërgjegjshme që Rusia do të kishte guximin për të paraqitur një rezolutë që kërkon nga komuniteti ndërkombëtar të zgjidhë një krizë njerëzore që Rusia e krijoi vetëm”, tha Thomas-Greenfield. “Rusisë nuk i intereson përkeqësimi i kushteve humanitare, apo miliona jetëve dhe ëndrrave që ka shkatërruar lufta. Nëse do të kujdeseshin, ata do të ndalonin së luftuari.”

Ambasadori amerikan shtoi se rezoluta e Rusisë “nuk e përmend rolin e saj si shkaku i vetëm i kësaj krize. Dhe vota jonë e abstenimit do të tregojë se ne nuk do të luajmë asnjë rol në këtë.”

Ambasadori rus në OKB Vassily Nebenzia foli gjithashtu përpara votimit të mërkurën në mbrëmje, duke pretenduar se projekt-rezoluta e tyre ishte “analoge me projekt-rezolutat e tjera humanitare”.

g.koaovari