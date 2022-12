A po ofron vërtetë Putini një zgjidhje kaq të thjesht për t’i dhënë fund luftës?

‘Lufta mund të mbarojë që nesër, ky është i vetmi kusht që ne kemi’, ka qenë deklarata e habitshme e Kremlinit këtë të premte.

Rusia ka pretenduar se lufta mund të “mbarojë nesër” nëse presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky urdhëron një tërheqje të të gjithë ushtarëve ukrainas nga territoret brenda katër rajoneve të aneksuara së fundmi nga Putini në juglindje të vendit.

Në komentet e barazvlefshme me fajësimin e Ukrainës për mbrojtjen e territorit të saj, zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov sugjeroi se Forcat e Armatosura të Ukrainës po parandalonin një armëpushim të mundshëm duke vazhduar të çlironin qytete përtej vijës së frontit.

Të mërkurën, Vladimir Putin e etiketoi aneksimin e Luhanskut, Donetskut, Zaporizhias dhe Khersonit si një “rezultat të rëndësishëm”, teksa Peskov sugjeroi se qëllimet e ushtrisë ruse ishin “të mbronte” ata qytetarë rusë që jetonin brenda atyre rajoneve.

Duke folur me gazetarët ditën e enjte, Peskov u pyet se kur do të përfundonte “operacioni special ushtarak” në Ukrainë, pas komenteve të fundit të Zelensky-t se lufta do të përfundonte deri në vitin 2023.

Peskov tha: “Ju mund të spekuloni sa të doni në lidhje me atë se kur gjithçka mund të përfundojë. Ama, Zelensky e di mirë se kur mund të përfundojë gjithçka, gjithçka mund të përfundojë që nesër nëse dëshiron.”

Duke përsëritur sugjerimin e Putinit se forcat ruse po “mbronin” popullin e Donbasit dhe “Ukrainës juglindore”, duke përmendur referendumet e rreme si dëshmi të dëshirës së tyre për të qenë pjesë e Rusisë në kundërshtim me Ukrainën, Peskov u bëri thirrje forcave mbrojtëse që t’ia kthenin territorin Rusisë. .

Të mërkurën, Putini sugjeroi “rezultati më i rëndësishëm” i pushtimit të Ukrainës, të cilin ai ende e quan një “operacion special ushtarak”, ishte çlirimi i katër rajoneve: Luhansk, Donetsk, Zaporizhia dhe Kherson.

Pasi pranoi se operacioni ishte një “proces i gjatë”, ai tha: “Rezultatet e referendumit treguan se njerëzit duan të jenë pjesë e Rusisë dhe e konsiderojnë veten pjesë të kësaj bote, pjesë të kësaj hapësire, kulturës, traditave dhe gjuhës sonë të përbashkët. Dhe ky është rezultati më i rëndësishëm. Dhe ata janë me ne tani. Dhe këta janë miliona njerëz.”

/e.d