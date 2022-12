Korrupsioni ndërkombëtar nga Katari. Ky është krimi i dyshuar me të cilin u arrestuan nga policia në Bruksel Antonio Panzeri dhe Luca Visentini, përkatësisht ish-deputet dhe sekretar i përgjithshëm i organizatës ndërkombëtare të sindikatave Ituc, së bashku me dy persona të tjerë me origjinë italiane.

Hetuesit dyshojnë se një vend i Gjirit, pa specifikuar se cili, ka tentuar të ndikojë në vendimet ekonomike dhe politike të Parlamentit Evropian. Sipas gazetës Le Soir, vendi në fjalë do të ishte emirati i Lindjes së Mesme ku po zhvillohet Kupa e Botës. Në shënjestër të drejtësisë belge janë edhe Eva Kaili, nënkryetare e Parlamentit Evropian dhe partneri i saj.

Të premten në mëngjes dhe më pas gjatë gjithë ditës, më shumë se pesëmbëdhjetë kontrolle u kryen nga agjentët e Zyrës Qendrore për Shtypjen e Korrupsionit në Bruksel dhe katër persona të konsideruar si të dyshuar, u arrestuan për t’u dëgjuar nga hetuesit e udhëhequr nga gjyqtari hetues Michel Claise.

Mes tyre, Luca Visentini, Sekretar i Përgjithshëm i sapozgjedhur i Konfederatës Ndërkombëtare të Sindikatave, ish-deputeti i S&D, Pier-Antonio Panzeri si dhe F. G., ish-asistent parlamentar i zotit Panzeri, bashkëpunëtor aktual i lidhur me grupin S&D dhe shoqërues i znj. Eva Kaili.

Kjo e fundit, 44 vjeçe, një ish-gazetare dhe ish-prezantuese e lajmeve në televizionet greke dhe eurodeputete që nga viti 2014, ishte gjithashtu në shënjestër të hetuesve, mësuan Le Soir dhe Knack.

Shtëpia e saj u kontrollua vonë të premten pasdite dhe ajo u dërgua për një seancë dëgjimore.

Informacioni i konfirmuar nga prokuroria federale.

Eva Kaili është një nga 14 nënkryetaret e gjysmëciklit europian.

E vetmja mënyrë për të arrestuar një deputet të mbrojtur nga imuniteti i tij është kapja në flagrancë.

Më 1 nëntor, u raportua në Twitter për një takim të znj. Kaili me z. Al Marri, Ministër i Punës i Katarit.

“Zyrtarja e Bashkimit Evropian mirëpret angazhimin e Katarit për të vazhduar reformat e punës pas Kupës së Botës 2022 dhe uron një turne të mirë”./ora news/m.j