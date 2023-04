Një ditë pas daljes nga shtëpia e BBV2, Lorenci I ftuar në Fan Club, foli në lidhje me dinamikat që shkaktoi në shtëpi. Ai ndau dhe me teleshikuesit keqkuptimet dhe situatën e krijuar me ish-të dashurën, Keisin.

I pyetur nëse rilindi diçka brenda shtëpisë, Lorenci tha se nuk mendon se ekziston diçka nda ana e askujt.

Lorenci: Nuk e besoj, as nga ana ime as nga ana e Keisit. Nga ana shoqërore ne jemi miq shumë të mirë