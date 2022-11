Çështja e rrogave është bërë nje cështje e shumëpërfolur vitet e fundit në botën e futbollit. Tashmë ku gjithcka është thuajse transparente, kushtet në kontratat e lojtarëve nuk janë shumë të vështirë për t’u gjetur.

Gjithmonë në media flitet për rrogat e yjeve botëror si Mbappe, Messi, Ronaldo etj por ne jemi kureshtarë gjithashtu edhe për rrogat e futbollistëve shqiptarë.

Portali i njohur britanik për zbulimin e rrogave të sportistëve, “Sport Salary” ka publikuar rrogat e sezonit 2022-2023. Faqja liston rrogat në paund dhe nuk llogarit taksat e shteteve.

Sulmuesi i Kombëtares, Armando Broja mban vendin e parë me 4.05 milionë paund, i ndjekur nga Hysaj me 3.27 dhe Kumbulla me 2.8 milionë. Top 10-shen e mbyll Asllani me 1.24 milionë.

Më poshte mund të shihni listën e 30 futbollsitëve kuqezinj më të paguar:

(Të gjitha shifrat jane ne PAUND)

Armando Broja, CHELSEA – 4.05 milionë

Elseid Hysaj, LAZIO – 3.27 milionë

Marash Kumbulla, ROMA – 2.8 milionë

Thomas Strakosha, BRENTFORD – 1.92 milionë

Etit Berisha, TORINO – 1.7 milionë

Ardian Ismajli, EMPOLI – 1.61 milionë

Giacomo Vrioni, NEW ENGLAND – 1.56 milionë

Berat Gjimshiti, ATALANTA – 1.45 milionë

Nedim Bajrami, EMPOLI – 1.3 milionë

Kristjan Asllani, INTER – 1.24 milionë

Frederik Veseli, BENEVENTO – 884 mijë

Ivan Balliu, RAYO VALLECANO – 624 mijë

Rey Manaj, WATFORD – 572 mijë

Myrto Uzuni, GRANADA – 462 mijë

Elhan Kastrati, CITTADELLA – 379 mijë

Klaus Gjasula, DARMSTAD – 364 mijë

Amir Abrashi, GRASSHOPERS – 338 mijë

Endri Çekiçi, KONYASPOR – 327 mijë

Keidi Bare, ESPANYOL – 312 mijë

Mario Mitaj, L. MOSKA – 306 mijë

Armando Sadiku, CATRAGENA – 182 mijë

Ernest Muçi, LEGIA – 171 mijë

Enis Çokaj, PANATHINAIKOS – 171 mijë

Lindon Selahi, RIJEKA – 156 mijë

Arbnor Muçolli, VEJLE – 130 mijë

Enea Mihaj, FAMALICAO – 119 mijë

Ylber Ramadani, ABERDEEN – 119 mijë

Jon Mersinaj, L. ZAGREB – 109 mijë

Kastriot Dermaku, LECCE – 104 mijë

Qazim Laçi, AJACCIO – 88 mijë