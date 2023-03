Avokati i Diana Bahces, e cila u lirua nga burgu pas 10 ditësh u shpreh gjobën e mbetur do ta shlyejnë njerëzit e ndryshëm që janë vetëofruar për ta ndihmuar në mënyrë që të kthehet te fëmija.

“Ne kemi marrë shumë telefonata nga njerëz të ndryshëm që janë vetëofruar për të paguar gjobën dhe do të kontaktojnë me bashkëshortin. Duhet të jetë rreth 200 mijë lekë shifra që do të shlyejë. Ky është vendim që vërteton se dashuria e nënës është gjëja më e rëndësishme në këtë tokë dhe ka ndikuar në këtë vendim”, tha avokati.