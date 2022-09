“Mesa kam informacion në thellim të procesit të reformës do të jetë edhe një ligj tjetër që nuk është bërë publik që ka të bëjë me performancën e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Do të marrë nën kontroll punën e këtyre që janë në drejtësi sot. Do kemi çështje si e zbaton ligjin? Sa sa kontribut e profesionalizëm ka treguar? Ku kemi dosje të paplota, kam parë mënyra për ti shpëtuar ose hequr dhe kjo nuk është çështje profesionalizimi, por ka një qëllim për ta mbyllur dhe do të ketë penalitete”.

Sipas Nesturit edhe ndërkombëtarët janë të pakënaqur me ecurinë e hetimeve dhe ky ligj do t’i shërbejë reformës në drejtësi.