Është kërcënuar me vdekje nga mafia, ministri italian i Politikave rajonale e Autonome.

Një letër me shkrim dore ka mbërritur në tavolinën e punës ku shkruhet “Nëse nuk ndaloni së zbatuari politikën e gjenocidit ndaj Jugut, me fuqinë tonë të zjarrtë do të të vrasim. Ne jemi mafia nuk na kushton asgjë t’ju vrasim.”

Letra është bërë publike nga vetë Minsitri i qeverisë Meloni i cili ka deklaruar se “Nuk ka frikë nga kërcënimet e do të vazhdoj punën e tij deri sa të arrijë autonominë rajonale.”

Roberto Calderoli është njëherësh dhe një eksponent politik i Partisë së Matteo Salvinit, “Lega”.

Një sërë mesazhe solidariteti kanë mbërritur ndaj tij nga qeveria e nga vetë Kryeminsitria Italiane Meloni e cila në një postim në rrjetet sociale shkruan se “është një gjest i poshtër që e dënon fort e se skuadra e saj vazhdon punën me kokën lart”./m.j