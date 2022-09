Sipas parashikimeve astrologjike, vetëm katër shenja të Horoskopit do të jenë shumë të favorizuara në sektorin financiar dhe do të kenë zhvillim dhe rritje në financat e tyre.

Bricjapi

Nëse jeni në kërkim të një pune të re dhe keni lindur në dhjetor, hëna e re në Peshore më 26 shtator mund të sjellë zgjidhje. Në përgjithësi, shtatori ju gjen në një lëvizshmëri intensive në çështjet e karrierës dhe orientimit profesional në përgjithësi. Dëshironi të bëni disa ndryshime në jetën tuaj profesionale dhe të jeni të sigurt se në fund të vitit do të shihni një rritje të financave.

Ujori

Afërdita në shtëpinë tuaj të 8- të vjen për të rregulluar financat tuaja, veçanërisht ato që lidhen me detyrimet tuaja ndaj të tretëve. Do t’ju ofrojë gjithashtu lehtësira dhe ndoshta para shtesë. Pas 29 shtatorit, Venusi do të jetë në krah, pasi do të kalojë në Peshoren miqësore dhe do t’ju ndihmojë si në jetën tuaj të dashurisë ashtu edhe në financat.

Luani

Lajmi është i këndshëm për rrugën e karrierës së Luanëve pasi do t’i mbushin xhepat me para. Do të shfaqen shumë mundësi financiare. Kushtet në sektorin e punës janë shumë të mira dhe shumë do të ndiejnë se po përmbushin detyrimet e tyre pa stres. Ky menaxhim i mirë do t’i bëjë ata shumë më produktivë. Deri në fund të vitit, zgjedhjet e tyre të drejta do t’u sjellin më shumë para në llogarinë e tyre.

Virgjëresha

Kjo është shenja më me fat për vitin 2022 sa i përket financave. Me kalimin e verës, fati do të vijë për këtë shenjë dhe të ardhurat do të rriten shumë. Hëna e re në Peshore premton ditë më të mira për financat më 26 shtator. Gjithashtu, hyrja e Venusit në Peshore më 29 shtator do të sjellë më shumë harmoni në jetën personale dhe për financat. E vetmja gjë që është e sigurt është se deri në fund të vitit, llogaria bankare do të ketë më shumë para se sa ka llogaritur.