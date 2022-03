Lefter Maliqi është shprehur i bindur se tashmë që gjykata njohu statutin e miratuar në kuvendin e 11 dhjetorit, Sali Berisha do të vijë me fitore në PD.

Ai tha në një intervistë në “Faxweb” se do të kandiodojë në zgjedhjet lokale nën siglën PD-LSI, në qarkun e Beratit, duke u shprehur optimist për fitoren.

Sipas tij zbritja e Ilir Metës në bazë, do të bëjë të mundur vendosjen e pluralizmit dhe do të dërrmojë gjysmën e opozitës.

Maliqi: Dorëheqja e Bashës ishte një truk. Kur Berisha bashkoi demokratët pas 97 dhe erdhi në 2005 në pushtet, me këtë pjekuri që ka tani vjen me ftore. Përveç se rrit PD, do të jetë një front i madh opozitar me LSI. Zbritja e Metës në bazë bëjë të mundur vendosjen e pluralizmit.

Do të jem në qarkun e Beratit nën siglën LSI_PD dhe me bindje totale se do të fitoj. Në 2007 unë ka fituar me 2700 vota dhe premtimet e mia i bëra realitet. Këto janë gjurmë që kam lënë atje. Ka një dallim mes atij që mban fjalën dhe atij që bën realitet premtimet.25 prilli ishte në të gjithë vendin dhe në 6 mars opozita ishte e përçarë. Vula, selia dhe zbritja e Metës, të jenë të bindur se dërmohet gjysma e opozitës.

E njoh Metën dhe në 2007 kam qenë kandidat dhe e di sa energjik është. Te jeni të bindur se ky ndryshim do të ndodhë. Thirrja ime është kjo: në bazë të fillojë puna sa më shpejtë. Është momenti për të zbritur në bazë dhe të kapim elektoratin gri.

Për shkak të pengut Lulit, Rama bëri një qeveri kukull. Tani Rama e ka kthyer në harem, njëra e quan Zeus dhe tjetra nuk di të flasë. Ka bërë emërime që të vësh duart në kokë. Ka shumë pakënaqësi edhe në PS. Te PD do të futet një frymë e re. Për demokratët sot është një ditëlinjdje e dytë. Të jeni të bindur se ndryshimi do të ndodhë./m.j