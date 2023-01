“ Edhe fëmijë mi shajnë. Unë kam dalë për bukën e gojës jo për gjë të keqe. Ka shumë që më përbuzin ka dhe gra që qeshin kur më shohin.

Bëj sikur si shoh, një sy e mbyll dhe tjetrin e lë hapur. Do punoj për fëmijët e mij ti mbaj mirë se më ka sjellë Zoti 5 mrekulli. Deri të vdes do mundohem t’i mbaj.”, thote ajo per abcnews.al