Lulzim Basha pas dorëheqjes nga posti i kryetarit është larguar në këmbë nga selia blu.

Basha është shoqëruar nga disa prej përkrahësve të tij, ndërkohë që është drejtuar rrugës së Elbasanit.

Media e shoqëroi Lulzim Bashën gjatë këtij rrugëtimi jashtë selisë së PD-së, ku ai dha dorëheqjen nga posti i kryetarit.

Lulzim Basha është parë teksa fliste në telefon, ndërkohë që ai shoqërohej nga një prej anëtarëve të Këshillit Kombëtar të PD-së, Blendi Sulaj dhe disa prej militantëve të PD-së.

Basha pasi ka vijuar në këmbë për gjatë gjithë rrugës së Elbasanit, ai i është drejtuar një restoranti pranë kësaj zonë.

Ajo që ka rënë në sy është atij i janë bashkuar disa prej drejtuesit e degëve të PD-së. Ndër personat që kanë hynë në restorantin ku Basha po zhvillon takimet ishte Agron Kapllanaj i Fierit dhe disa prej kryetarëve të degëve të PD.

Mbetet mister nese ky takim apo darke pune e Bashes me kreret e degeve te PD ne rrethe ehste nje takim lamtumire dhe falenderimi per mbeshtetjjen qe i dhane per te mos dhene doreheqjen, apo nje skenar riorganizimi per te rikandiduar serish Basha per postin e kryetarit. Topalli e Salianji e shfaqen skepticizmin e tyre./m.j