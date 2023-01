Efektivë e policisë identifikohen si të zinjtë në bisedat mes të arrestuarve si pjesë e grupit të trafikantëve në Itali. Në përgjime është regjistruar një episod që tregon frikën nga efektivët e policisë. Aty përmendet dhe një prej djemve që ka shkuar të argëtohet.

Pjesë nga përgjimet:

Lorenc Arapi: i pashë në këtë rrethrrotullimin këtu, kur erdhëm këtu. Ne shkuam pas tij. Unë e ndoqa atë…

Gjergji Luli: Ku shkuan?

Lorenc Arapi: Ikën. Ky Miri nuk ruhet fare?

Gjergji Luli: Fare Ne u ‘dogjëm’ me këtë gjë. Ose do të mësojmë nga kjo, ose do të shkojmë në djall.

Lorenc Arapi: E pakuptueshme një makinë përpara dhe një mbrapa dhe hajdeni. Ok? Kështu duhet të bëni…deri në Brescia. Sapo kisha ardhur, 100 i sigurt.

Gjergji Luli: Në makinë ju? E vure prapë makinën?

Lorenc Arapi: Kam paguar unazën nga lindja

Gjergji Luli: harroje mos përdor as…për Brescia?

Lorenc Arapi: Po për Brescia-n

Gjergji Luli: Hajde se e shoh unë

Lorenc Arapi: Kam fjetur vetëm një orë..Isha në makinë si qen për të ardhur këtu sepse nuk mund ta bëja ndryshe sepse e kisha mbaruar dhe mund t’i dërgoja dhe lekët direkt. Nuk e dimë se si ta bëj më…dhe atje nga ju…kur do t’ju tregojë ku është dhe unë do të shkoj ta marr.

Gjergj Luli: Po të kishim diçka do na kishin thyer tani.

Lorenc Arapi: Conad është aty, shko, shko. Hyr në conad dhe shko a është brenda. Të fala Mirit (Saimir Pregës). Ai del, ti me femra, gjera…i thashë. Mos i thuaj që të thash.

Lorenc Arapi: Jo jo, nëse jo ja jap (çantën me lekë) djalit.

Banda e trafikut të drogës Itali-Shqipëri u shkatërrua nga megaoperacioni i autoriteteve italiane në bashkëpunim me ato shqiptare drejtohej nga 3 shqiptarë nga Durrësi, Braniol Liço alias Branjol Liço alias Braniol Aga, Gernard Beu alias Gernard Liço alias Gernard Ago dhe Emirjan Beu. Ata drejtonin dhe organizonin trafikun ndërkombëtar të drogës. Nga hetimi i nisur që në vitin 2017 mes autoriteteve italiane dhe shqiptare për çmontimin e bandës italo-shqiptare, u sekuestruan 5 milionë euro dhe sasi të mëdha droge, megaoperacioni i zhvilluar në koordinim me EUROJUST solli 43 urdhër-arreste në të dyja vendet./m.j