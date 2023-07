Parlamenti ka miratuar që projekt-ligji për studentët e Mjekësisë të diskutohet me procedurë të përshpejtuar.

Në votimin në parlament, me 64 vota pro u vendos që ky diskutim të kalojë me procedurë të përshpejtuar, ndërsa 24 votuan kundër. Ka qenë opozita që kërkoi më shumë kohë për diskutime për këtë draft, dhe jo të kalojë me shpejtësi.

Pr/ligji i qeverisë për studentët e Mjekësisë do të kalojë për diskutim brenda 2 javëve në 2 komisione parlamentare; Komisionin e Edukimit dh mjetet e Informimit dhe Komisionin e Ligjeve. Më pas do të shkojë në Parlament për votim.

Një ditë më parë qeveria miratoi pr/ligjin që studentët e Mjekësisë duhet të punojnë 5 vite në Shqipëri dhe më pas do të marrin diplomën pasi të kenë përfunduar studimet. Sipas qeverisë, kjo bëhet për të frenuar largimin e mjekëve të rinj nga Shqipëria.

