Ditën e sotme mblidhet Kuvendi i Shqipërisë. Në orën 10:00 deputetët do të paraqiten në seancë për të diskutuar çështjet në rendin e ditës. Seanca do të startojë me interpelancën e kërkuar nga deputetja e Partisë Demorkatike Ina Zhupa me ministren e Arsimit, Evis Kushi. Zhupa kërkon shpjegime dhe informacione për zbatimin e angazhimeve të marra përsipër për Paktin për Universitetin.

RENDI I DITËS:

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare datë 14.04.2022. (Neni 44, pika 2 e Rregullores)