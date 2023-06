Kush po e shantazhonte Safet Gjicin me anë të skandalit seksual? Lorenc Vangjeli zbulon çfarë fshihet pas audio përgjimit

Gazetari Lorenc Vangjeli thotë se përgjimi që çoi në dorëheqje Safet Gjicin ka pas një histori shantazhi. Në studion e “Të Paekspozuarit”, Vangjeli tha se shantazhi në fjalë ka karakter politik.

“Ka shumë gjasa të jetë i saktë dhe autentik. Ndoshta më i gjatë se aq dhe me më shumë të vërteta brenda. Nisim me pyetjen: Kush e ka realizuar këtë? Më 7 ose 8 qershor, që rrëzon idenë që audio është realizuar nga organet ligjzbatuese. Logjika e kërkon që vajzë, në kushtet e mungesës së besimit te partneri, besohet se ka gjetur një mënyrë vetëmbrojtjeje. Kjo audio është bërë përpara se të botohej videoja. Audio është para se të dilte video. Pra, nuk ka rrjedhur nga dosja. Autorë të përgjimit nuk janë organet ligjzbatuese. Roli i zotit Gjici është tjetër. Çfarëdo të dalë, asgjë nuk e lehtëson pozitën e tij. Edhe Alma K. ishte mjet i pjesës së parë të shantazhit, i cili mund të ishte përfitim material i kësaj gjëje. Personazhet e tjera ishin pjesa tjetër e përfitimit. Ky shantazh nuk lahet e shlyhet me euro, por ishte politik. Opinionit me atë që pa nuk i hyn në punë”, tha ai.

