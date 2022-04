Analisti Aleksandër Çipa komentoi sot edhe çështjen e zgjedhjes së Presidentit të ri.

Çipa e përjashton si mundësi daljen e Presidentit të ri nga radhët e socialistëve.

“Janë dy alternativa te mundshme, por e para, mund të jetë një eksponenete, një femër, zonjë e cila ka investim në jetën publike. Por nuk besoj se do jetë nga PS, por nuk do i vlente qoftë si PR edhe si përfaqësim politik të kishte një veprimtare të sajën. Do kërkojë diçka të pajtojë imazhin e jetës parlamentare të vendit me dakordësinë e shumicës.”, u shpreh Çipa.

/b.h