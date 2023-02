Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka bërë me dije sot se do të pranojë propozimin franko-gjerman për arritjen e marrëveshjes Kosovë-Serbi. Pas një takimi me të dërguarin special të Bashkimit Europian, Miroslav Lajçak, Kurti ka shkruar në twitter se qeveria e Kosovës do të pranojë propozimin e bërë për të normalizuar marrëdhëniet mes Serbisë dhe Kosovës. Sipas tij ky propozim është një bazë e mirë për diskutime të mëtejshme.

“Bashkëbisedim i mirë me përfaqësuesin special të BE-së, Miroslav Lajcak në një drekë pune në Prishtinë. Ne e pranojmë propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë dhe e konsiderojmë si një bazë të mirë për diskutime të mëtutjeshme, si dhe një platformë solidë për të ecur tutje”, ka shkruar ndër tjerash Kurti.