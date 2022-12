Kryeminsitri, Albin Kurti ka bërë një thirrje drejtuar serbëve që jetojnë në Kosovë që të aplikojnë për punë në vendet e lira pas dorëheqjes masive të serbëve në nëtor të këtij viti. Ai e ka bërë këtë thirrje në gjuhën serbe dhe thotë se nuk dëshiron që në këto hapësira të vendosen shqiptarë, me qëllimin për të zbutur tensionet midis dy shteteve.

“Rritja ekonomike e këtij viti është 4% e bruto produktit kombëtar, kjo sjell optimizëm për ekonominë dhe njëherësh mirëqenie për të gjithë qytetaret sepse me ndihmën e masave sociale ne do ta ndajmë këtë rritje për të gjithë ju, dhe më së shumti atyre që kanë nevojë. Ne dëshirojmë paqe dhe përparim shoqëror. Vitin e ardhshëm, do të ndajmë një fond prej disa milionë eurosh për të gjitha kompanitë që do të punësojnë një fuqi punëtore multietnike, multikulturore, hendeku që ekziston brenda institucioneve tona të përbashkëta pas dorëheqjeve kolektive, kryesisht të imponuar, të disa qindra serbëve, ne nuk duam që ato t’i plotësojmë me shqiptarë, prandaj ftoj të gjithë serbët nga Kosova të aplikojnë për këto vende pune dhe posaçërisht serbët të cilët nuk e kanë pasur rastin deri tani”, tha Kurti.

Kryeministri Kurti theksoi se dëshiron që Kosova të njohët si shteti i të gjithëve, si një shtet demokratik dhe evropian, pavarësisht përkatësisë kombëtare, fetare apo shoqërore. Në lidhje me situatën në veri të Kosovës, Kurti ka thënë në çdo deklaratë dhe dalje publike për mediat që koha që Kosova i ka dhënë KFOR-it për zgjidhjen e tensioneve në veri të Kosovës po mbaron. Sipas Kurtit, ekziston vetëm një zgjidhje për situatën, në mënyre demokrate, e cila është njohja reciproke e Kosovës.

