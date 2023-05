Kurorëzimi i Mbretit Charles III/ Vihen në pranga disa protestues kundër monarkisë

Republika, grupi më i madh aktivist kundër monarkisë në Britani, tha në Twitter se policia “nuk ka treguar” pse u arrestuan demonstruesit e tyre. “Sa shumë për të drejtën për protestë paqësore”, tha grupi.

Republika më herët pretendoi se priste midis 1,500 dhe 2,000 njerëz që t’i bashkoheshin grupit në protestën e tij në sheshin Trafalgar, në jug të rrugës së procesionit mbretëror.

“Në vend të kurorëzimit ne duam një zgjedhje. Në vend të Charles ne duam një zgjedhje. Është kaq e thjeshtë,” shkroi grupi në Twitter të shtunën.

Toleranca jonë për çdo përçarje, qoftë përmes protestës apo ndryshe, do të jetë e ulët”, shkroi policia metropolitane në Twitter këtë javë. “Ne do të merremi me forcë me këdo që synon të minojë këtë festë.”