“Duke qenë përballë kamerave aktorë të ndryshëm i flasin ndonjëherë jo thjesht këshillit por edhe audiencave kombëtare. Gjithmonë ka momente dramatike. Elementi më dramatik ka qenë më 23 shkurt në New York. Ne bashkë me ekipin e SHBA ishin përgatitur për disa skenarë dhe nga informacionet që kishim ne, SHBA, vende të ndryshme që merrnim mendohej se do niste agresioni rus në Ukrainë. Pas folësit të tretë, atë ditë ne ishim folësit e parë, në cilësinë e penëmbajtësit, nga burime të ndryshme, bëhet e qartë që sulmi ka filluar dhe në atë moment ne do të ripërshtatnim strategjinë tonë dhe do rimerrnim fjalën për të përshtatur shumë shpejt ndërhyrjet. Ka qenë moment dramatik sepse edhe pse kishim informacione, edhe pse inteligjenca amerikane kishte publikuar muaj të tërë, gjithmonë mendonin se mbase arsyeja do triumfojë në moment të fundit. Nuk triumfoi. Në atë moment ne kishim përshtypjen se as vetë delegacioni rus nuk e dinte për fillimin e operacionit. Momente komike, më të çlirëta janë gjatë konsultimeve, kur ne i adresohemi njëri tjetrit me emrin e parë. Pra, nuk themi shkëlqesi, por në mënyrë direkte. Në këto moment i drejtohemi me ngacmime, me ironira që kërkojnë një reagim të shpejtë që mos humbësh faqen në sy të të tjerëve”, vijoi më tej Hoxha.