Gazetari Artan Hoxha ka bërë një reagim të ashpër ndaj ndërkombëtarëve ku në fokus janë BE dhe OSBE.

Hoxha me kritika të ashpra thotë se në 12 muajt e vitit, ndërkombëtarët kujtohen për Shqipërinë në fund të vitit dhe u digjen fondet.

Postimi i plotë:

Sa vjen tetori, telefoni nis e mbushet me mesazhe e ftesa nga ambasadat apo nga keto OJQ-te e financuara me fonde te BE-se dhe OSBE-se.

Me ftojne me miresjellje dhe delikatese per aktivitete dhe seminare, ku do t’i qahet halli gazetarise, apo do te zgjidhen hallet e gazetareve…

Sa me shume afron fundi i vitit, aq me te intensive behen ftesat…

Po mire mo vlla, viti ka 12 muaj, si ka mundesi qe ju kujtoheni per ne, vetem kur u vjen fundi i vitit dhe u digjen fondet?!

Kur ndani projektet apo fondet, nga fillimi i vitit, e beni pa zhurme e buje me te njejtet emra.

Ne fund te vitit, kur duhet te mbushni faturat dhe listat e pjesemarresve, per te justifikuar shpenzimet, kujtoheni te na ftoni per ndonje dreke ne Rogner, apo ndonje honorar simbolik per prezencen.

Nuk kam qene kurre pjese e ketyre axhendave. Nuk kam as kohe per te humbur dhe as deshiren te perfshihem ne te tilla spektakle, qe gjoja qajne hallin e lirise se medias ne kete vend.

Gezojini, shijoini dhe u befshin mire ato fonde, se fundja te qytetareve te pasur europine jane.