I torturuar, i vrarë dhe më pas i varrosur në një varr masiv me nënën dhe babanë e tij. Imazhet mizore të cilëve të pajetë, është ajo që lidhet me Oleksandr Sukhenko, futbollist ukrainas i lindur në vitin 1995, i cili kishte luajtur në Ligën e Dytë të Ukrainës me ekipin rajonal të FC Kudrivka. Ai nuk luajti në klube apo kampionate të nivelit të lartë, megjithatë Oleksandr ishte i njohur për golat që shënonte.

Megjithatë, orët e fundit ka mbërritur lajmi për vdekjen e tij tragjike. Agjencia ukrainase UNIAN raportoi historinë e trishtë të sulmuesit të vrarë së bashku me nënën e tij Olga dhe babain Igor. Duket se trupat ruse i premtuan Oleksandrit se do të ktheheshin të gjallë, por pas një kohe edhe ai u kap. Epilogu është dramatik. Të tre u torturuan dhe u vranë me një egërsi të tmerrshme përpara se të varroseshin në një varr masiv pranë Bucha, pak jashtë fshatit Motyzhyn, 31 milje në perëndim të Kievit.

Brenda, trupat e rreth 30 civilëve u zbuluan pasi e njëjta zonë u rimor më vonë nga forcat ukrainase. Por ka akoma më keq. Detajet e vdekjes së tyre janë rrëqethëse. Burimet ukrainase raportojnë qartë foton e zbulimit të trupave të Sukhenko dhe prindërve të tij.

Kufoma e nënës së lojtarit, bashkë me atë të djalit, mbetën gjysmë të varrosur. Nga imazhet e tmerrshme të shfaqura, mund të shihet qartë koka e lojtarit të dalë nga pjesa e brendshme e një grumbulli të madh dheu. Një fat shumë më i keq do t’i kishte rënë babait të tij, Igor Sukhenko. Ky i fundit dyshohet se fillimisht u torturua dhe më pas u hodh në kanal.

Një dhunë që nuk ka asnjë justifikim që po trondit gjithë botën. Historia e Sukhenkos dhe prindërve të tij është befasuese dhe zbulimi i kufomave të hedhura me përbuzje dhe pa asnjë respekt në një varr masiv është një tjetër imazh i tmerrshëm i kësaj masakre të çmendur.

g.kosovari