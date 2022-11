Aplikacionet e takimeve janë bërë shumë të famshëm dhe, gjithmonë e më shumë po shihen si një mënyrë shumë e mirë për beqarët që të gjejnë një partner.

Megjithatë, ekspertët kanë ngritur alarmin, duke thënë se këto aplikacione po përdoren nga mashtrues, të cilët fotografojnë apo xhirojnë njerëzit nudo dhe më pas, i përdorin këto imazhe për t’i shantazhuar.

Në paralajmërim thuhet se edhe pse aplikacionet e takimeve janë mjete të shkëlqyera – njerëzit gjithashtu duhet të jenë të kujdesshëm kur bëhet fjalë për ndarjen e informacionit personal.

Mashtruesi do t’i bashkohet një aplikacioni takimesh dhe do të fillojë të krijojë një lidhje me një përdorues tjetër.

Por si ndodh kjo?

Me kalimin e kohës, ata do të ndërtojnë besimin e tyre duke shprehur ndjenja të forta romantike. Kur ata mendojnë se është koha e duhur dhe viktima u beson atyre, ata do të dërgojnë një fotografi nudo duke pretenduar se janë ata në këmbim të një fotografie nga viktima.

Ata gjithashtu mund t’i kërkojnë viktimës të heqë rrobat e saj para një kamere në internet ose të kryejë një akt seksual mbi veten e tyre. Viktima beson se ky është një akt privat, por mashtruesi po i regjistron. Ata më pas përdorin këto imazhe ose video për të shantazhuar viktimën për para.

Si mund të mbroheni?

Kini kujdes kur dhe si i ndani të dhënat personale

Nëse gjërat po shkojnë mirë me dikë me të cilin po flisni, do të dëshironi të ndani disa informacione personale me të, por duhet të keni parasysh se sa ndani përpara se ta takoni personalisht. Asnjëherë mos e ndani emrin tuaj të plotë pasi ata mund të gjejnë profilet tuaja në rrjetet sociale, duke e bërë më të lehtë shantazhin tuaj. Dhe, natyrisht, nuk duhet të ndani kurrë adresën tuaj të shtëpisë derisa të jeni më serioz dhe të jeni takuar shumë herë personalisht.

Mbani gjithmonë bisedat tuaja në aplikacionin e takimeve

Mashtruesit ka të ngjarë të duan ta marrin bisedën tuaj “offline” sa më shpejt të jetë e mundur. Kjo është për shkak se aplikacionet e takimeve mbajnë shënime të mesazheve tuaja dhe, për rrjedhojë, mund të përdoren si provë për të ndjekur penalisht një mashtrues. Përveç kësaj, mbajtja e bisedës suaj në mënyrë rigoroze në aplikacionin e takimeve do t’u japë atyre më pak mundësi për t’ju shantazhuar sikur të jenë të bllokuar, nuk ka asnjë mënyrë tjetër për t’ju kontaktuar.

Jini të vetëdijshëm për “bombardimin e dashurisë”

Nëse duket se ata ju duan fort dhe shpejt, atëherë kjo mund të jetë një tjetër shenjë se ata po planifikojnë t’ju mashtrojnë. Ata do të jenë tepër karizmatikë dhe simpatikë dhe do t’ju “bombë dashurie” duke ju trajtuar me ngrohtësi dhe dashuri të tepruar.

Për shembull, ata thonë se “kurrë nuk janë ndjerë kështu më parë” ose kanë folur për martesën dhe lindjen e fëmijëve, pavarësisht se nuk janë takuar kurrë ose janë takuar vetëm disa herë. Asnjëherë mos u dërgoni foto nudo njerëzve që nuk i keni takuar kurrë ose i keni takuar vetëm disa herë

Edhe nëse i besoni personit që po i dërgoni fotografi intime, nuk e dini kurrë se si mund të ndryshojë marrëdhënia në të ardhmen.

Prandaj, duhet të jeni tepër të kujdesshëm dhe t’u dërgoni foto nudo vetëm atyre me të cilët keni folur për një kohë shumë të gjatë dhe që nuk tregojnë shenja të sjelljes manipuluese.

Monitoroni rregullisht praninë tuaj në internet

Ndonëse mendimi i Google-it për veten tuaj mund të duket i çuditshëm, është e dobishme të dini se si perceptoheni në internet duke kërkuar emrin tuaj në Google. Ju madje mund të vendosni një Google Alert që ju dërgon një email sa herë që një frazë e caktuar shpërndahet në internet – p.sh. emri juaj. Kjo do t’ju lejojë të njoftoheni menjëherë nëse diçka potencialisht e dëmshme shpërndahet në internet./m.j