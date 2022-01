Kryeprokurorja e Tiranes Elisabeta Imeraj ka zbritur ne oborrin e selise se PD, i cili eshte shpallur skene krimi nga forcat e policise.

Ajo ka deklaruar per mediat se prokuroria do te hetoje cdo pergjegjesi ne lidhje me dhunen e ushtruar dhe se te gjithe pergjegjesit do te pergjigjen para ligjit.