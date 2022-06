Partia Socialiste do të festojë ditën e nesërme ditëlindjen e saj të 31-të. Mësohet se ceremonia për këtë ditë të shënuar për PS do të zhvillohet në ambientet e sheshit ‘Austria’, pranë selisë rozë, në orën 19:00.

Ndërkohë më herët gjatë ditës pati konfirmime për një ftesë të PS në drejtim të ish-anëtarëve e themeluesve të saj.

Ndër to rezulton të jetë edhe kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi, në zyrën e së cilës sipas burimeve nga selia roze kishte mbërritur një ftesë, por që me shumë gjasë do të refuzohej.

Mesohet se pritet te behet nje zgjidhje e ndermjetme, ku ne pervjetor do te marrin pjese nenkryetarja Erisa Xhixho dhe sekretari i pergjithshem i LSI Endrit Braimllari./m.j