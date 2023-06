Kryeministri Edi Rama tha se brenda mandatit të 14 majti do të përfundojë dhënia e titujve të pronësisë mbi tokën.

“Mandati i 14 majit duhet të jetë mandat që do të përfundojë rrugën e gjatë të dhënies së titujve të pronësisë mbi tokën. Sa e sa njerëz sot na kanë votuar dhe ende nuk e kanë certifikatën e tokës që punojnë. U kemi vënë në dispozicion bashkive ligj të posaçëm.”

Rama porosi kryetarëve të bashkive dhe këshilltarëve, bashkëpunoni me deputetët

Në fjalën e tij në festën e 32 vjetorit të themelimit të Partisë Socialiste Rama u la porosinë kryebashkiakëve, deputetëve dhe këshilltarëve bashkiakë

Kryebashkiakët tanë duhet të hapin shtigje të reja ndërveprimi me shoqërinë, grupet e interest, sipërmarrjet individët që kanë nevojë të dëgjohen. Deputetët tanë duhet të jenë dëshmitarët dhe garantët e kësaj përpjekje të re duke ndërtuar sa më shumë ura mes PS dhe komunitetit dhe mbyllur shtigje nga ato të vjetrat të penetrimit të shtetit nga individët pa merita apo me dorën e gjatë.

Këshilltarët e sapozgjedhur duhet të udhëhiqen për të bërë një ndryshim kuluturor në intepretimin e rolit të tyre duke punuar si skuadër bashkë me deputetët sipas zonave të ndara të përkujdesjes së komunitetit në territore. Prioriteti i prioriteteve të qeverisjes sonë vendore duhet të jetë njerzilleku. Sepse ajo votë që kapërceu 60% në Kamëz e Shkodër për të mos vazhduar me të tjerat edhe në ato qytete ku kemi fituar zakonisht është në pritje e në kërkim të dickaje. Është në nevojë për dicka, të cilin fati dhe nderi ynë është që e kërkon prej nesh por mos mendoni se do të presë gjatë nëse ne nuk do vrapojmë sot për tia dhënë pa I humbur durimin në pritje.