Kriza e familjes shqiptare/Burrë e grua dhunojnë njëri-tjetrin për telefonin e djalit!!

Megjithatë, ditë pas dite, gruaja pretendon se njëri nga fëmijët e burrit të dytë u bë shkak që ata të përçahen dhe të nisin grindjet. Deri aty sa burri i dytë humbi qetësinë, i bëri valixhet gati dhe pasi e rrahu, i kërkoi të dalë nga shtëpia.

Por edhe 50-vjecari nga ana e tij, thotë se u rrah keq dhe jo vetëm me grushte e sende të forta, por me një këpucë gruaja e ka goditur në fytyrë, aq sa ai u nxi dhe ju krijuan hematoma. Policia e komisariatit numër 4 në Tiranë, i tha Gazetasi.al se nuk arrestoi asnjë nga bashkëshortët, pasi akt ekspertiza tregoi që të dy kanë rrahur njëri-tjetrin dhe mjekët ligjorë konfirmuan se shenjat në trupin dhe fytyrën e kryefamiljarit ishin më të forta dhe shqetësuese.

“Por kisha vendosur mos ta denoncoja”, – thotë përpara policisë shtetasi G.A., i cili në këtë mënyrë dha përgjigje mbi kallëzimin e të dashurës, e cila shkoi përpara tij në polici.

K.A., 43 vjeçe, thotë se kishte rënë dakord të niste një jetë tjetër dhe ishte bindur nga një shkesë, ku i dashuri i vërtetonte se nëna e tyre kishte kujdestarinë e 3 fëmijëve. Edhe ajo i la fëmijët me burrin e parë.

“Por me kalimin e kohës, në shtëpinë tonë vinte shpesh i biri, derisa tha se donte të jetonte me ne. Shkak ishte bërë sipas fëmijës, lidhja e fortë që kishte me babanë”.

Ndonëse nuk ka qenë dhe aq dakord, ajo e ka pranuar këtë zgjedhje. “Nisën zënkat e para dhe djali kishte kërkesa të herë pas hershme, që ia thoshte babait dhe ai mi thoshte mua”, – kallëzon 43-vjeçarja. Në një nga këto ditë, kur K.A., u kthye nga puna, ajo u përball me kërkesën e radhës.

“I biri kishte shfaqur dëshirën për një telefon që kushtonte 1.6 milionë lekë të vjetra. Thashë menjëherë jo, sepse kisha borxhe që duhet ti shlyeja”, – deklaron gruaja, sipas burimeve të Gazetasi.al.

Bashkëshorti ka qenë i prerë: “Djalit do ia blejmë telefonin”, – këmbënguli ai. Në përplasje e sipër, ku njëri këmbëngulte dhe gruaja nuk pranonte, ajo i thotë policisë se u shty përtokë.

“Kaq ishte, më rrahu i nervozuar”, – kujton 43-vjeçarja. Pasi ka dalë nga banesa për t’u qetësuar e për t’u menduar, ajo u rikthye në shtëpi. “Gjeta valixhet të bëra gati dhe ai më rrahu, kërkoi të dilja nga banesa”, këmbëngul denoncuesja.

Policia shton se gjatë veprimeve pyeti kryefamiljarin. Ai shpjegon rrethana të tjera e për ta bindur policinë u zhvesh dhe tregoi shenjat. “Pasi u kthye e stresuar, mori dhe këpucën e më gjuante me të”, – shpjegon dhunën burri.

Policia konfirmon se burri kishte hematoma në faqe dhe veshin e majtë të gjakosur. Për të dy, policia shton se do t’i referojë për urdhër të menjëhershëm mbrojtjeje./Gazeta SI