Jorida Tabaku, deputete e PD, njëherazi dhe anëtare e komisionit të ekonomisë është e mendimit se ligji i ri për lojërat e fatit është klientelist. E ftuar në emisioni E-ZONE në Vizion Plus, Tabaku iu referua kritereve të licencimit që sipas saj plotësohen vetëm nga pak kompani në treg.

Ajo shprehet skeptike lidhur efekte që do të ketë ky ligj në treg.

“Kjo qeveri dështoi në vitin 2015, dështoi sërish në 2018 me aksionin e famshëm, pasi tregu po dëshmon se është në informalitet të plotë, pyetja që më shqetëson mua është: Pse tani do të funksionojë ligjshmëria? Unë mendoj që jo. Ligji nuk jep garanci për formalizim dhe nuk ofron barazi në tatim, njëkohësisht lejimi që do i bëhet reklamimit të kësaj industrie, unë mendoj se do të shoqërohet me efekte sociale në shoqëri”, -sqaroi Tabaku në emisionin E-ZONE.