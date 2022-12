Me miratimin e “Strategjisë Kombëtare të Rinisë”, në të gjitha shkollat e vendit janë ngritur 700 ekipe sportive. Falë këtij projekti që do të krijojë elitën e ardhshme të sportit elitar, fëmijëve do t’u mundësohen veshjet sportive falas.

Fëmijët e veshur kuqezi kanë dhuruar spektakël me performancën e tyre në ceremoninë për ekipet sportive, aktivitet që po zhvillohet në stadiumin ‘Air Albania’.

Kryeministri Edi Rama, i cili ishte i pranishëm në ceremoninë e përurimit që u mbajt në ambientet e stadiumit ‘Air Albania’, tha se aty ndodhen kampionët e ardhshëm që do të ngrenë lart flamurin Shqiptar.

“Sot fjala më e bukur që mund të thuhet është fjala Shqipëri. Prandaj nga këtu e gjithë Shqipëria t’ju dëgjojë, “Shqipëri, Shqipëri, Shqipëri.”

Në këtë lëvizje të madhe që Shqipëria sapo ka nisur me siguri do të dalin edhe ata kampionë që do të ngrenë lart flamurin e Shqipërisë, do të dalin dhe ata që do të nderojnë jo vetëm veten, jo vetëm prindërit por mbrarë kombin shqiptar. Por, ndërkohë për të gjithë të tjerët, kjo është një lëvizje për shëndetin. Kjo është një lëvizje për mendje të shëndoshë në trup të shëndoshë. Kjo është një lëvizje për të kaluar së bashku orët e lira, duke u argërtuar, duke u shoqërizuar, duke garuar me njëri-tjetrin dhe në fund duke fituar. Paçi vetëm fitore!”, tha kryeministri.

